O bankadan okkalı kampanya! 'Sen de gel' diyene 300 TL nakit para dağıtacak!

Yapı kredi Bankası, müşterilerinin yakınlarını bankaya davet ederek, 300 TL değerinde puan kazanabilecekleri bir kampanya düzenledi. Kampanyanın son başvuru tarihi 31 Mart.
Kampanya Detayları
Kampanya, yakınlarını Yapı Kredi Mobil'e davet eden ve bu daveti kabul edenlere toplam 300 TL puan kazandırıyor. Katılımcılar davet ettikleri her bir yakını için 50 TL puan ve bu yakınlarının Yapı Kredi'de gerçekleştirdiği her işlem için de ek 250 TL puan kazanabiliyor.
Nasıl Katılabilirsiniz?
Kampanyaya başvurmak için aşağıdaki adımların takip edilmesi yeterli. Yapı Kredi Mobil'de "Hemen Davet Et" butonunu kullanarak, istediğiniz kişiyi davet edin. Size özel oluşturulan referans kodunu paylaşın. Alternatif olarak; "Profilim > Yakınını Davet Et > Davet Et" yolunu izleyerek de yakınlarınızı davet edebilirsiniz. Hem davet eden ve hem de daveti kabul eden kişi 50 TL puan kazanacak.
Puan Kazanma Koşulları
300 TL değerindeki puanları kazanmak için daveti kabul eden kişinin -Yapı Kredi Mobil'e müşteri olduktan sonraki 30 gün içinde- davet edene özel oluşturulan referans koduyla, Yapı Kredi kredi kartı veya banka kartından tek seferde en az 250 TL harcama yapması gerekiyor. Alternatif olarak, faturalar için otomatik ödeme talimatı verebilir ve talimatla en az bir fatura ödeyebilir.
Puan Kredilendirme Detayları
Puanlar, kazanıldıktan sonraki 7 gün içinde uygun karta yatırılır. Dijital kart alışverişleri kampanyaya dahil olup, ek kart ve ön ödemeli kartlar dahil değil. Puanlar öncelikle kişisel kredi kartına yüklenir. Ancak açık kredi kartı yoksa kişisel TL card'ına puan yüklemesi yapılabilir.