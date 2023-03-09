O bankalar EYT'lilere promosyon füzesi attı! Aralarından biri 15.000 TL'yi tak diye verecek!

EYT düzenlemesi yürürlüğe girmesi ile milyonlarca çalışan maaş ve promosyon açıklamalarını merakla beklemektedir. Bankalardan gelen promosyon bilgileri geldi. Hangi bankalar ne kadar maaş ve promosyon sunmaktadır? Tüm detaylar haberimizde.
EYT İÇİN RAKAMLAR BELİRLENDİ!Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yürürlüğe girmesi ile milyonlarca emekli adayları sevindi. Başvurular yapılırken en yüksek promosyonu veren bankalar araştırılan konular arasında oldu. Vakıf Bank, Halkbank, Denizbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank ve QNB finans müşteri kazanma amacıyla çeşitli fırsatlar sundu. Büyük yarış içerisinde olan bankalar için rakamların 15.000 TL'ye kadar yükselebileceğini belirtti. Maaşların ilki Nisan ayında alınmaya başlanacaktır. Banka ve şube seçimini e-Devlet veya SGK üzerinden yapacaklardır. Seçilen banka şubesine ödemeler yatırılacaktır.
EYT yasası yürürlüğe girmesi ile bankalar yarış içerisine girdi. İki bayram ikramiyesi ve Temmuz zammı alınması bekleyen vatandaşlar için bankalar ekstra fırsatlar sunmaktadır. Kamu bankaları yanında özel bankalar da bu fırsatları vatandaşlara sunmaktadır. 3 yıl taahhüt süresi sunmaktadır. 3 sene içerisinde emekli maaşları bu bankadan almak şartıyla emekliler için promosyon ödemesi gerçekleştirilecektir. Çoğu banka 7.000 TL ve üzerine promosyon miktarını yukarıya çıkardı. Mevcut tutar 7.000 TL iken özel bankalarda 10-15 bin TL'ye kadar çıkabileceği beklenenler arasındadır. SGK asgari emekli promosyon ücretini yayınladı: -3500 TL olan için 3000 TL -3500-7500 TL arasında ise 3500 TL -7500-10000 TL olanlar için 4500 TL -10000 TL ve üzeri için 5000 TL olarak belirtilmiştir. Türkiye içerisindeki hiç bir banka belirtilen fiyatlar altında ödeme yapamayacak. Belirlenen rakamların üzerinde promosyon ödemesi gerçekleştirilebilecek. ZİRAAT BANKASI için emekli promosyon detayları şu şekildedir: Promosyon fiyatları ile ilgili güncelleme Ziraat Bankası'ndan geldi. -3500 TL olan için 3000 TL -3500-7500 TL arasında ise 3500 TL -7500-10000 TL olanlar için 4500 TL -10000 TL ve üzeri için 5000 TL olarak güncellenmiştir. 3 yıl peşin promosyon ödemesi yapılacaktır. HALKBANK emekli promosyon için detaylar şöyledir: 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL ile 3 yıllık peşin promosyon ödemesinde bulunulacaktır. VAKIFBANK emekli promosyonu ile ilgili detaylar 3.500 TL altı aylık alan kişilere 3.000 TL, 3.500 TL- 7.500 TL arası emekli aylığı alan kişilere 3.500 TL, 7.500 TL- 10.000 TL emekli aylığı alan emeklilere 4.500 TL, 10.000 TL üzeri emekli aylığı alanlara 5.000 TL olarak belirlenmiştir. AKBANK 7.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacaktır. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ödemeleri 01 Aralık – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 3 yıl maaşınızı bu bankadan alma şartıyla taahhütte bulunulması halinde promosyon ödemesi alabileceksiniz. GARANTİ BBVA promosyon ödemeleri şöyledir: 6.000 TL'ye varan promosyon ödemesi ek olarak da 1500 TL kazanma şansı bulunmaktadır. DENİZBANK 3 yıl Denizbank üzerinden emekli maaşı alma şartı ile 5.000 TL'ye varan promosyon alabilecekler. -3.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL -3.500 TL- 7.500 TL maaş alanlara 3.500 TL -7.500 TL- 10.000 TL arası maaş alanlara 4.500 TL -10.000 TL ve üzerinde maaş alan emeklilere 5.000 TL verilmektedir. ING Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar için 7.500 TL'ye varan promosyon taahhüt edilmektedir. İŞ BANKASI Bu bankaya taşıyanlar için 7500 TL promosyon ödemesi yapılacaktır. 1 Kasım - 31 Aralık 2022 arası kampanya dahilinde 7500 TL alabilecekler. KUVEYT TÜRK -3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 3.600 TL, -3.500 TL- 7.500 TL arasında (7.500 TL hariç) emekli aylığı alan kişilere 4.200 TL, -7.500 TL- 10.000 TL arası (10.000 TL hariç) emekli aylığı alanlara 5.400 TL, -10.000 TL ve üzeRİNDE emekli aylığı alan emeklilere 6.000 TL alacaklardır. TEB 7.000 TL emekli maaş ödemesi sağlanacaktır. Emekli tanıdığını getiren kişilere ilk kez taşıyan her emekli maaş müşterisi için 250 TL, toplamda 500 TL nakit verilebilecektir. TÜRKİYE FİNANS 3 yıl taahhüt verilmesi halinde, -3.499 TL'ye kadar emekli maaş alan emeklilere 3.500 TL'ye kadar -3.500 TL – 7.499 TL arası emekli maaşı alanlara 5.000 TL'ye kadar -7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alan kişilere 6.500 TL'ye kadar -10.000 TL ve daha fazla maaş alan emeklilere 7.500 TL'ye kadar promosyon ücreti sağlanmaktadır. YAPI KREDİ 1 Kasım – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında üç yıl taahhüt sağlanma şartı ile 7500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacaktır. Aylık 3.499 TL'ye kadar ise 4.200 TL, 3.500 TL-7.499 TL arası emekli maaş alanlara 4.900 TL, 7.500 TL- 9.999 TL arasında maaş alanlara 6.300 TL, 10.000 TL' nin üzerinde ise 7.000 TL promosyon ödenecektir. Ek Ödül Taahhütnamesi imzalanarak 60 gün içinde iki fatura dönemi talimatı maaş dışında 200 TL ek nakit ödemesi olacaktır.