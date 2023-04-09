O bankalar EYT'lilere sürpriz yaptı! 20.000 TL emekli promosyonu ödenecek: Duyan kapısında yatacak

Geçtiğimiz günlerde Meclis kararı ile yasalaşan EYT
yasası kapsamında, bankalar emekli promosyonlarındaki tutarları güncelledi. 8 banka tarafından sunulan bu promosyonlar, emeklilere cazip avantajlar sağlıyor.
PROMOSYON DETAYLARI
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mücadelesinin kazanılmasının ardından birçok banka, emekli promosyonlarındaki tutarları güncelledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL'ye çıkarması ve bayram ikramiyelerini 2 bin TL yapması da düşük promosyon miktarlarının yukarı yönlü değişmesine neden oldu.
EYT'lilerin merak ettiği "EYT emekli promosyonu ödemesi yapan bankalar hangileri?" sorusu gündemde kalmaya devam ediyor. Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşı ilgilendiren bu konuda, birçok banka farklı miktar ve koşullarda emekli promosyonu sunuyor. Emekli promosyonlarından yararlanmak isteyenler, ilgili bankalara başvuru yaparak avantajlardan faydalanabilirler. Bankaların emekli promosyonu sunabilmesi için ön koşul, emekli maaşlarını anlaştıkları bankadan almaları ve 3 yıl boyunca bankada kalma sözü vermeleridir. Bu şartları yerine getiren emekliler, diledikleri zaman banka promosyonunu alabilirler. Başvuru yapmak ise oldukça kolaydır, ilgili bankanın şubelerine gitmek ya da mobil uygulama üzerinden başvuru yapmak mümkün.
İŞTE 8 BANKANIN PROMOSYON MİKTARLARI
Tabloda yer alan bilgilere göre, emekli promosyonu veren bankalar ve tutarları şöyledir: Ziraat Bankası: 3.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL, 3.500-7.500 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL, 7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde maaş alanlara 5.000 TL. Halkbank: 3.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL, 3.500-7.500 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL, 7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde maaş alanlara 5.000 TL. Vakıfbank: 3.500 TL'ye kadar maaş alanlara 3 yıl için toplamda 3.000 TL, 3.500-7.500 TL arasında maaş alanlara 3 yıl için toplamda 3.500 TL, 7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara 3 yıl için toplamda 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde maaş alanlara 3 yıl için toplamda 5.000 TL. Denizbank: Maaşı 3.500 TL altında olanlara 6.000 TL, 3.500-7.500 TL arasında olanlara 7.000 TL, 7.500-10.000 TL arasında olanlara 9.000 TL, 10.000 TL ve üzerinde olanlara 10.000 TL. Türkiye İş Bankası: Maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlar 4.500 TL, 3.500-7.500 TL arasında olanlar 5.250 TL, 7.500-10.000 TL arasında olanlar 6.750 TL, 10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL. QNB Finansbank: Ortalama aylık maaşı 0-3.499 TL aralığında olanlara 4.800 TL, 3.500-7.499 TL aralığında olanlara 5.600 TL, 7.500-9.999 TL aralığında olanlara 7.200 TL, 10.000 TL ve üzerinde olanlara 8.000 TL promosyon ödemesi yapılır. Garanti BBVA: 3.500 TL'ye kadar maaş alanlara 4.500 TL, 3.500-7.500 TL arasında maaş alanlara 5.250 TL, 7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara 5.750 TL, 10.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 7.500 TL. Tüm bankaların emekli promosyonu verme koşulları, avantajları ve farklılıkları olabilir. Bu nedenle, emeklilerin kendileri için en uygun bankayı seçmeleri önerilir.