O bankalarda paranız kalmış olabilir! TCKN ile hemen geri alabilirsiniz: O paralar iade edilecek







TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ÜCRETLERİ







Ev sahibi olma hayaliyle TOKİ başvurusu yapan ancak ev hakkı kazanamayan vatandaşlar için başvuru ücretlerinin ödenme tarihleri belli oldu. Peki ödemeler nasıl alınacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.TOKİ sosyal konut projeleri için yapılan kura çekimleri hızla devam ediyor. TOKİ kuraları ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre 79 şehrin kura çekilişi tamamlandı ve ev hakkı kazanan vatandaşlar belli oldu. 250 bin konut yapılması planlanan TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başvuru ücreti olarak 500 TL yatıran vatandaşlar iade süreçlerini de merakla araştırıyor.Yapılan açıklamalara göre hak sahibi olamayan vatandaşlar Ziraat Bankası ya da Halkbank şubelerinin hangisinden başvuru ücreti yatırdıysa aynı şubeden ücret iadesi alabilecek. Aynı zamanda para iadesi internet bankacılığı üzerinden de olabilecek. Ücret iadesi için başvurular kimlik numarası ve cep telefonu numarasıyla yapılacak. Kişinin hangi cep telefonundan başvuru yaptıysa o cep telefonu numarasıyla iade başvurusu yapması gerekiyor.