EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:44

O bankalardan beklenen haber geldi, ödemeler başladı! Emekliyseniz mutlaka kontrol edin! Hesaplara 10.000 TL karşılıksız yatacak! Online başvurular başladı

Emeklilere müjde Yapı Kredi Bankasından geldi. Yapı Kredi Bankasının 'Emekli Referans Kampanyası' dahilinde toplam 10 bin TL promosyon ödemesi yapılmaktadır. İşte detaylar.

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 14:44
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O bankalardan beklenen haber geldi, ödemeler başladı! Emekliyseniz mutlaka kontrol edin! Hesaplara 10.000 TL karşılıksız yatacak! Online başvurular başladı


Emeklilere fırsat ayağına geldi. Nakit ihtiyacı olan emekliler için 10 bin TL'ye kadar ödeme desteği sağlanmaktadır. Nakit paraya ihtiyacı olan emekliler banka şubelerine ya da online banka uygulamalarından başvuru yapabilirler. Bankalar emeklilere promosyon kampanyalarını duyurmaya başladılar. Banka tarafından maaş bankaya taşınması ve 3 yıl maaş alma sözü ile emeklilere 10 bin TL nakit para ödemesi sağlamaktadırlar.

10 bin TL emeklilere ödeme yapılıyor

Emeklilere nakit destek için Yapı Kredi Bankası kampanyasını açıkladı. Emekli maaşını Yapı Kredi Bankasına taşıyan emeklilere 7500 TL promosyon ödeneği sağladıklarını açıkladı. Bunun yanı sıra 10 emekli yakınını da Yapı Kredi Bankasına getirene 2500 TL ödeme yapılacağı bildirildi. Yani toplam emekliler 10 bin TL promosyon alabilecekler.



banka

Net promosyon fiyatı belli oldu

Yapı Kredi Bankası emekli maaşını Yapı Krediye taşıyanlara 7500 TL vereceğini açıkladı. 2 Ağustos-30 Eylül 2022 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl bankada alma sözü veren emekliler için 7500 TL nakit verileceği duyuruldu. Banka, SGK emeklilerin kampanyaya dahil olacaklarını ve 10 emekli yakınını bankaya katılmasını sağlayabileceğini açıkladı.

Yapı Kredi Bankasının açıklamasının ardından Yapı Kredi Bankası müşterilerinin Yapı Kredi Bankası'na SGK emekli maaşı (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) getiren her müşteri için 250 TL kazanabileceği ve toplamda en fazla 2.500 TL olduğu bildirildi. Son 6 ayda emekli maaşı alanlar kampanyada referans gösterilemez.

Bankanın kampanya detayları

Yapı Kredi Bankasında emekli maaş müşterisi olanlar ya da emekli maaşını taşımak isteyenler referans gösteremezler.

Emekli Referans Kampanyasına bütün Yapı Kredi Bankası müşterileri emekli yakınlarına referans olabilirler.

Referans olan müşteri günde en fazla 5 kod oluşturma hakkı varken, toplamda 10 kod sonrasında yeni kod oluşturamaz.

Emekliler kendilerine verilen kodu 10 gün içinde kullanmalılar. 10 günü geçtikten sonra kullanılan kodlar sayılmayacaktır.

Referans verilen emekli müşterisi bankaya maaşını taşıması ve ödemesi gerçekleştikten sonra Yapı Kredi Bankası müşterisine kampanya ödülü yapılmaktadır.

Referans Kampanyasından yararlanmak isteyen emekliler Yapı Kredi Bankasına başvuru yapabilirler. Başvurular banka şubesi ve online bankadan yapılmaktadır.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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