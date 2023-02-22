O bankalardan flaş adım! Binlerce kişinin borcu tek kalemde silindi: Borcunuz var mı kontrol edin!

Kahramanmaraş2ta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi ile binlerce kişi hayatını kaybetti. 100 binlerce aile evini kaybetti. Yaşanan bu felaket sonrası birçok destek sağlandı. Bankalar depremzedelerin ödemelerini erteledi, faturalarını erteledi ve bunun gibi avantajlar sağlanmaya çalışıldı. Bunların üzerinde bankalar da vefat eden vatandaşın borcunu sileceği bildirildi.
VEFAT EDENLERİN BORÇLARI SİLİNECEK
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Halkbank depremde hayatını kaybeden vatandaşın kredi, kredi kartı ve anapara da dahil olmak üzere borçlarını sileceğini açıkladı. Bu açıklanan uygulamaya öncülük eden bankalar ise Garanti BBVA ve İş Bankası olarak açıklandı. Hayatını kaybedenlerin borçlarını silen İş Bankası aynı zamanda bölgede üretim ve istihdam için de 10 Milyon TL kaynak sağlayacağını açıkladı. Garanti BBVA ise vefat eden kişilerin borçlarını silecek ve bunun yanında depremde ağı hasır alan bölgelerde bireysel borçları 6 ay erteleme, deprem bölgesindeki diğer şehirlerde yaşayanlar için de 1 ay kadar erteleme yapacak. Garanti BBVA ve İş Bankasının bu duyurusundan sonra kamu bankalarından da destek geldi. Halkbank da borçları sileceğini duyurdu. Aynı zamanda deprem bölgesi için 16 Milyar TL destek verileceğini açıkladı. Vakıfbank ise hem vefat edenlerin borçlarını silecek hem de borçları erteledi. Aynı zamanda da 12 Milyar TL yardımda bulundu.