O bankanın kartı varsa müjde! 100 bin TL'ye kadar ödeme tek başvuru ile hesabınıza yatacak! Başvuranın parası hesabına 2 dakikada geçecek!

Bankamatik kart hesabından başvuru yaparak 100.000 TL ödemeden yararlanacaksınız. Banka şartlarına uygunluğunuz önemlidir. Kampanyayı sunan banka hangisidir? Başvuru nasıl gerçekleştirilir? Başvuru şartları nelerdir? İhtiyaç kredisi için kaç ay vade imkanı sunulmuştur? Merak edilen detaylar haberimizde.
BANKAMATİK KARTLARINA 100.000 TL ÖDEME!Bankamatik kartına sahip olan vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilme hakkına sahip olacaklar. Bankamatik kartı hesabınızdan işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Banka şartlarına uygun olmanız halinde kampanyadan yararlanacaksınız. 100.000 TL 24 ay vade ihtiyaç kredisi kampanyası AKBANK tarafından sağlanmaktadır. Akbank'ta hesabınızın olması halinde Akbank Direkt mobil uygulamasından gerçekleştirebilirsiniz. Akbank Direkt uygulamasından yapıldığı gibi en yakın şubelerden de başvuru yapılabilir. Fakat ihtiyaç kredi kampanyası kredi notunuza göre verilmektedir.
Başvuru yapacak kişiler içi banka şartlarına uygun olmanız gerekmektedir. Uygun olmanız halinde ödemeden hemen faydalanacaksınız. 444 25 25 çağrı merkezi numarasıyla iletişim kurarak başvuru şartlarını öğrenebilirsiniz. Başvurunuzu gerçekleştirebilir, başvurunuzu sorgulayabilir ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Başvuruya SMS ile katılabilirsiniz. 100.000 TL nakit ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabilirsiniz. Başvurunuzu SMS ile yapmak istiyorsanız kredi yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numaranız ve ardından 4425 numarasına göndermeniz halinde başvurunuz tamamlanmış olacaktır.