GÜNDEM
11 Eylül 2022 - 14:34

O bankanın konut satışı için acele edin! Elinde sadece 5 adet kaldı! Konut sahibi olmak isteyenler için kaçırılmaz fırsat!

Yatırım yapmak isteyenlerin özenle takip ettiği icralık konutların ihalesine bir yenisi daha eklendi. Ankara'da bulunan konutların ihalesine dair detaylar TEB tarafından açıklanırken konut satışlarının devam ettiği duyuruldu. TEB, icralık konut ihaleleri ne zaman? İşte detaylar...

GÜNDEM
11 Eylül 2022 - 14:34
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O bankanın konut satışı için acele edin! Elinde sadece 5 adet kaldı! Konut sahibi olmak isteyenler için kaçırılmaz fırsat!


İcralık konutlara, arsalara ve işyerlerine gösterilen ilgi gün geçtikçe artış gösterirken TEB'de kendi bünyesinde icralık ürünleri almaya başladı. Bu ay için geçerli olan konut satışlarında TEB, elinde kalan son 5 konutun duyurusunu yaptı.

TEB'de Ankara konut satışı devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da çok fazla konutun satışa konulacağı duyurulurken Bu gayrimenkullerin TEB bünyesinde yer aldığı belirlendi. TEB satışa çıkacak olan apartman dairesi, dubleks daireler için ihalelerin başlamasına az bir zaman kaldığını duyurdu. Türkiye'nin başkenti Ankara'da satışı yapılacak olan 10 konutun 5 tanesinin ihalesinin tamamlandığı ve TEB tarafından geri kalanların satışının devam ettiği açıklandı. Her dairenin ihaleye sunulacak olan ücreti ise belli oldu.



TEB, Ankara konut ihalesi

TEB'in Ankara konut bedeli 200 bin TL

TEB tarafından satışa çıkarılan iki konutun ihalesinin başlangıç bedelinin 200 bin TL olduğu belirlendi. 200 bin TL üzerinden satışı devam edecek olan konutlar Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer almaktadır. 200 bin TL değerinde olan iki konutun kullanım alnı 69 metrekare olurken birinin normal apartman dairesi diğerinin ise dubleks olduğu ayrıntısı da verildi.

TEBİ Ankara'da 3 konut için 250 bin TL değer biçti

200 bin TL değerinde ihalenin başlayacağı konutların yanı sıra 3 adet daha ev bulunmaktadır. Ankara Kızılcahamam ilçesinde yer alan bu 3 konutun ihale başlangıç ücreti ise 250 bin TL'dir. Kullanım alanları 125 metrekare olan evlerin arasında dubleks tipli konutta yer almaktadır.

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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