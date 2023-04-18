O bankanın müşterileri bayram edecek! Hemen katılın: Bedava iPhone 14 verilecek!







QNB FİNANSBANK İPHONE 14 HEDİYE ÇEKİLİŞİ







QNB Finansbank müşterilerine özel İphone 14 hediye kampanyası başladı. 3 şansı müşteriye özel piyasa değeri 33.181 TL olan İphone 14 markalı telefonu için hediye çekilişi başladı. Kampanya için son başvuru tarihi ve nasıl başvuru yapılacağı hakkında araştırmalar başladı. Bahsi geçen kampanya için 30 Nisan 2023 tarihi son gün olarak belirlendi.Türkiye'nin en büyük özel bankalarından olan QNB Finansbank tarafından başlatılan kampanya kısa sürede yoğun ilgi gördü. Bayram mutluluğunu arttıracak hediyeniz QNB Mobil'den Nisan ayına özel 3 İphone 14 hediyesi verilmesi duyuruldu. QNB Mobil'den ücretsiz uygulamaya giriş yapılarak şartlar site üzerinden duyuruldu. Çekiliş, 05.05.2023 tarihinde saat:11.00’de QNB Finansbank A.Ş. Toplantı Salonu-Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Şişli/İSTANBUL adresinde halka açık olarak gerçekleşecektir. Kampanya katılım posta yoluyla gerçekleşirken müşterilere yönelik yapılan çekilişte toplamda 2 çekiliş hakkı ile sınırlı tutulur. 30 Nisan 2023 tarihinde bitirilecek başvuru sürecinin devamında çekiliş 5 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenir.