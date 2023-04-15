Finans
15 Nisan 2023 - 08:15

O bankanın müşterileri elini çabuk tutsun! 16 gün içinde başvurana 300 TL para iadesi yapılacak: Bankadan son dakika duyurusu

Bankalar yeni kampanyalarını duyurmaya devam ederken 300 TL hediye için harekete geçildi. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamalar üzerine Bankkart ile anlaşmalı olunan işyerlerinde yapılan harcamalara karşılık olarak 300 TL hediye verileceği bilgisi verildi.

Finans
15 Nisan 2023 - 08:15
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O bankanın müşterileri elini çabuk tutsun! 16 gün içinde başvurana 300 TL para iadesi yapılacak: Bankadan son dakika duyurusu


Ziraat Bankası, müşterilerine yeni fırsatlar sunmaya devam ederken bu defa bankkart ile anlaşmalı olunan market, bakkal, kasap, manav ve şarküteri işyerlerinden 300 TL ve üzeri her alışveriş için 30 TL toplamda ise 300 TL bankkart lira hediye edileceği duyuruldu. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler ise kısa mesaj yöntemiyle başvuruda bulunabilecek.

KISA MESAJ İLE BAŞVURU

30 Nisan'a kadar devam edeceği söylenen kampanya için başvuruda bulunmak isteyenler Bankkart mobil ya da resmi internet sayfası üzerinden katılım sağlarken RAMAZAN yazarak 4757'ye kısa mesaj gönderebilirsiniz.



Ziraat Bankası bankkart lira hediye

300 TL BANKKART LİRA KAMPANYASI

Bankkart ile anlaşmalı olunan işyerlerinde POS cihazından yapılacak alışverişler için aynı gün yapılan harcamaların ilk ödemesi kampanya içeriğinde yer alır.  Bununla beraber banka tarafından yapılan duyurularda 300 TL kazanılırken Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılacak işlemler kampanya dışında tutuluyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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