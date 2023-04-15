Ziraat Bankası, müşterilerine yeni fırsatlar sunmaya devam ederken bu defa bankkart ile anlaşmalı olunan market, bakkal, kasap, manav ve şarküteri işyerlerinden 300 TL ve üzeri her alışveriş için 30 TL toplamda ise 300 TL bankkart lira hediye edileceği duyuruldu. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler ise kısa mesaj yöntemiyle başvuruda bulunabilecek.
Finans
15 Nisan 2023 - 08:15
O bankanın müşterileri elini çabuk tutsun! 16 gün içinde başvurana 300 TL para iadesi yapılacak: Bankadan son dakika duyurusu
Bankalar yeni kampanyalarını duyurmaya devam ederken 300 TL hediye için harekete geçildi. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamalar üzerine Bankkart ile anlaşmalı olunan işyerlerinde yapılan harcamalara karşılık olarak 300 TL hediye verileceği bilgisi verildi.
Finans
15 Nisan 2023 - 08:15