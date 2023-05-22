O bankanın müşterilerine duyuruldu! O işlem artık ücretsiz yapılabilecek

İş Bankası, müşterilerine müjdeli bir haber vererek yeni bir kampanya duyurusunda bulundu. Duyuruya göre, EFT ve havale işlemleri bir yıl boyunca ücretsiz olacak. Bu kampanya ile İş Bankası, müşterilerinin memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Kampanyanın ayrıntıları da açıklandı. İş Bankası, bireysel ve tacir müşterilerine özel olarak İşCep uygulamasını indirme imkanı sunuyor ve "müşteri olmak istiyorum" seçeneğine tıklayarak bir yıl boyunca tamamen ücretsiz olarak EFT ve havale işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Bu duyuru, İş Bankası müşterilerini sevindirdi.
İş Bankası, yayınladığı kampanya ile İşCep uygulaması aracılığıyla müşterilerine bir yıl süreyle ücretsiz EFT ve havale imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında, tek seferde yapılan işlemler için maksimum 50.000 TL'ye kadar olan tutarlar tamamen ücretsiz olacak. Tatil günleri ve mesai saatleri dışında gerçekleştirilen EFT işlemleri, cebe havale ve çoklu para talimatları da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şubeleri de dahil olmak üzere istisna kapsamının dışında tutulacak. İş Bankası, kampanya detaylarını web sitesi üzerinden duyurdu ve tüm bilgileri açıkladı. Kampanyadan yararlanmak için müşterilerin İşCep uygulamasına giriş yaparak "müşteri olmak istiyorum" seçeneğini seçmeleri gerekmektedir. Bu kampanyadan yararlanma süresi ise yedi iş günüyle sınırlıdır. İş Bankası, müşterilerine bir yıl süresince ücretsiz EFT ve havale yapma fırsatı sunarak tasarruf etmelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, İş Bankası müşterisi olan hesap sahipleri çeşitli ayrıcalıklardan da yararlanabilirler. Bu kampanya sayesinde müşteriler, cazip tekliflerle ayrıcalıklardan faydalanma imkanı elde edebilirler. Özellikle sık sık EFT ve havale işlemleri yapan müşteriler bu kampanyadan büyük bir avantaj sağlayacaklardır. Kampanya detayları İş Bankası'nın resmi web sitesi üzerinden duyurulmuştur.
İş Bankası, yayınladığı kampanya ile İşCep uygulaması aracılığıyla müşterilerine bir yıl süreyle ücretsiz EFT ve havale imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında, tek seferde yapılan işlemler için maksimum 50.000 TL'ye kadar olan tutarlar tamamen ücretsiz olacak. Tatil günleri ve mesai saatleri dışında gerçekleştirilen EFT işlemleri, cebe havale ve çoklu para talimatları da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şubeleri de dahil olmak üzere istisna kapsamının dışında tutulacak. İş Bankası, kampanya detaylarını web sitesi üzerinden duyurdu ve tüm bilgileri açıkladı. Kampanyadan yararlanmak için müşterilerin İşCep uygulamasına giriş yaparak "müşteri olmak istiyorum" seçeneğini seçmeleri gerekmektedir. Bu kampanyadan yararlanma süresi ise yedi iş günüyle sınırlıdır. İş Bankası, müşterilerine bir yıl süresince ücretsiz EFT ve havale yapma fırsatı sunarak tasarruf etmelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, İş Bankası müşterisi olan hesap sahipleri çeşitli ayrıcalıklardan da yararlanabilirler. Bu kampanya sayesinde müşteriler, cazip tekliflerle ayrıcalıklardan faydalanma imkanı elde edebilirler. Özellikle sık sık EFT ve havale işlemleri yapan müşteriler bu kampanyadan büyük bir avantaj sağlayacaklardır. Kampanya detayları İş Bankası'nın resmi web sitesi üzerinden duyurulmuştur.