O bankanın müşterilerine koşulsuz şartsız 1000 TL hediye! Sizin de hesabınız olabilir: Dev kampanya bayram ettirdi!

Garanti Bankası, düzenlediği kampanyalar ile birçok müşterisini mutlu etmeye devam ediyor. Son olarak banka, Mart ayı boyunca geçerli olacak bir kampanya düzenlediğini duyurdu. Bankanın web sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kampanya kapsamında müşterilerine 1.000 TL hediye verileceği belirtildi. Kampanyaya katılmak için Garanti Bankası müşterilerinin, yakınlarını bankanın mobil uygulamasına davet etmeleri yeterli olacak. Davet edilen kişiler, Garanti Bankası müşterisi olduktan sonra davet eden kişiye 1.000 TL'ye kadar bonus kazandıracak.
Garanti Bankası'nın bu kampanyası, müşterileri tarafından büyük ilgi görmekte ve birçok kişi kampanyadan faydalanmak için bankanın web sitesini ziyaret etmektedir.
1.000 TL BONUS ANINDA HEDİYE
Garanti Bankası, müşterilerine yönelik Yakınını Davet Et Kampanyası'nı başlattı. Banka tarafından yapılan açıklamada, bonus kredi kartı ya da Paracard sahibi olanların kampanyadan yararlanabileceği belirtildi. Kampanya kapsamında her davet edilen yakın için 250 TL olmak üzere toplamda 1.000 TL'ye kadar bonus verileceği duyuruldu. Garanti Bankası, kampanyaya ilişkin detaylı bilgileri resmi web sitesi üzerinden paylaşacak. Yakınlarını davet eden müşterilerin, kampanya koşullarına uygun davetler gerçekleştirmesi halinde bonuslarını hesaplarına yansıtacaklarını da vurgulandı.