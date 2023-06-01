O bankanın müşterilerine uyarı! O tarihe kadar başvuru yapan yaşadı! Elinizi çabuk tutun ödemeler hesaplarda

İş bankası müşterileri potansiyelini artırmak için sık sık kampanyalar düzenliyor. İş Bankası müşterilerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya ile daha geldi. Detaylar haberimizde…
İŞ BANKASI’NDAN TÜM MÜŞTERİLERİNE SON ÇAĞRI! BU PARA HESAPLARA YATACAK! SON TARİH 31 MAYIS!
Bankalar, müşterilerinin işlemlerinde tasarruf etmelerine yardımcı olmak için birbiri ardına kampanyalar yaparlar. Buna uygun olarak kampanyayı düzenleyen İş Bankası, kampanyanın bitimine iki gün kala son bir çağrı yaparak müşterinin kampanya kapsamında 200 TL kazanacağını bildirdi. Hayat pahalılığı ve enflasyon, ülkenin alım gücünü her geçen gün azaltırken, bankalar giyim, teknoloji, akaryakıt gibi alanlarda promosyonlar yaparak müşterilerini maddi yönden rahatlatmaya çalışıyor. Bu kapsamda hazır giyim sektöründe kampanyaya ev sahipliği yapan İş Bankası, kampanya şartlarını sağlayan müşterilerinin hesaplarına 200 TL aktarılacağını duyurdu. İş Bankası giyim sektörü için planladığı kampanyanın detaylarını ve katılım koşullarını resmi internet sitesinde aşağıdaki şekilde yayınladı. “22 Mayıs 2023 ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Morhipo’dan Maximum Kart'ınız ile tek seferde yapacağınız 2000 TL ve üzeri ilk işleminizde 200 TL MaxiPuan'ı MaxiMil'iniz olarak kullanabilirsiniz!”