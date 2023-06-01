EKONOMİ
01 Haziran 2023 - 10:30

O bankanın müşterilerine uyarı! O tarihe kadar başvuru yapan yaşadı! Elinizi çabuk tutun ödemeler hesaplarda

Bankalar müşteri portföylerini artırmak adına birçok farklı kampanyalar düzenliyorlar. Yeni bir kampanya haberi de İş Bankası’ndan geldi. İşte detaylar…

EKONOMİ
01 Haziran 2023 - 10:30
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O bankanın müşterilerine uyarı! O tarihe kadar başvuru yapan yaşadı! Elinizi çabuk tutun ödemeler hesaplarda


İş bankası müşterileri potansiyelini artırmak için sık sık kampanyalar düzenliyor. İş Bankası müşterilerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya ile daha geldi. Detaylar haberimizde…

banka

İŞ BANKASI’NDAN TÜM MÜŞTERİLERİNE SON ÇAĞRI! BU PARA HESAPLARA YATACAK! SON TARİH 31 MAYIS!



Bankalar, müşterilerinin işlemlerinde tasarruf etmelerine yardımcı olmak için birbiri ardına kampanyalar yaparlar. Buna uygun olarak kampanyayı düzenleyen İş Bankası, kampanyanın bitimine iki gün kala son bir çağrı yaparak müşterinin kampanya kapsamında 200 TL kazanacağını bildirdi.

Hayat pahalılığı ve enflasyon, ülkenin alım gücünü her geçen gün azaltırken, bankalar giyim, teknoloji, akaryakıt gibi alanlarda promosyonlar yaparak müşterilerini maddi yönden rahatlatmaya çalışıyor. Bu kapsamda hazır giyim sektöründe kampanyaya ev sahipliği yapan İş Bankası, kampanya şartlarını sağlayan müşterilerinin hesaplarına 200 TL aktarılacağını duyurdu.

İş Bankası giyim sektörü için planladığı kampanyanın detaylarını ve katılım koşullarını resmi internet sitesinde aşağıdaki şekilde yayınladı.

“22 Mayıs 2023 ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Morhipo’dan Maximum Kart'ınız ile tek seferde yapacağınız 2000 TL ve üzeri ilk işleminizde 200 TL MaxiPuan'ı MaxiMil'iniz olarak kullanabilirsiniz!”

KAMPANYAYA DÂHİL OLAN İŞLEMLER

Kampanyaya İş Bankası Maximum, Maximiles ve Privia markalı bireysel kredi, banka ve maxipara kartları dahildir.

KAMPANYAYA DÂHİL OLMAYAN İŞLEMLER

Ticari Bankamatik ve kredi kartları, Vadematik kartları, ücretsiz kartlar, Maximum Opportunity ve MaxiPuan işlemleri, ürün iptal ve iadeleri, Maximum POS dışı işlemler kampanyaya dahil değildir.

ÖDÜL KULLANIMI

Bir müşteri kampanyadan sadece bir kez faydalanabilir. Ayrıca 200 TL'ye kadar MaxiPuan toplayabilirsiniz. Kampanya koşullarının sağlanması ve kampanyada kullanılan son kartın Maximum Kart olması durumunda avantajlar MaxiPuan olarak aktarılacaktır. Promosyonda kullanılan son kredi kartı Maximiles özellikli bir kredi kartıysa, dönüştürülebilir MaxiPuan olarak MaxiMil'e aktarılacak ve isteğe bağlı olarak MaxiPuan veya MaxiMil olarak kullanılacaktır. Kazanılan MaxiMils ön ödemeler için kullanılmayacaktır. Kampanya süresince alışverişin iptal edilmesi veya satın alınan ürünün iadesi durumunda MaxiPuan iade edilir. Biriken MaxiPuanlar 20 Haziran'da alışveriş kartlarına aktarılacaktır. Bu da 31 Temmuz'a kadar (bu gün dahil) satışta olacak.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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