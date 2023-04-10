O bankanın müşterisi olanlar dikkat! Bu aya özel herkese 1000 TL bayram parası ödenecek: Başvuru şartı var!

Garanti en fazla müşteri potansiyeline sahip bankalarının başında geliyor. Garanti bankası müşterilerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya daha geldi. Detaylar haberimizde…
GARANTİ BBVA HESABI OLANLARIN YÜZLERİ GÜLECEK: GARANTİ BANKASI MÜŞTERİLERİNE 1000 TL HEDİYE VERME KARARI ALDI. AY SONUNA KADAR HEDİYENİZİ ALMAYI UNUTMAYIN
Son dönem kampanyalarında en çok tercih edilen bankalardan biri olan Garanti BBVA yeni bir duyuru yaptı. Banka o açıklamada yakınlarını davet edenlere 1000 TL vereceğini duyurdu. Parayı ay sonuna kadar almayı unutmayın. Garanti Bankası tarafından hazırlanan kampanyanın detayları için tıklayınız… Garanti Bankası yeni ve mevcut müşterilerini desteklemeye devam edecektir. Yakınını Davet Et kampanyasında Nisan sonuna kadar 1000 TL hediye var. Kampanyanın detayları da yavaş yavaş ortaya çıktı.