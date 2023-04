O bankanın müşterisi olanlar dikkat! Bu aya özel herkese 1000 TL bayram parası ödenecek: Başvuru şartı var!

GARANTİ BBVA HESABI OLANLARIN YÜZLERİ GÜLECEK: GARANTİ BANKASI MÜŞTERİLERİNE 1000 TL HEDİYE VERME KARARI ALDI. AY SONUNA KADAR HEDİYENİZİ ALMAYI UNUTMAYIN







30 NİSAN’DA SONA ERECEK

GARANTİ BANKASI YAKINI DAVET ETME NASIL YAPILIR?

HER BİR KİŞİ İÇİN 250 TL ÖDEME

Garanti en fazla müşteri potansiyeline sahip bankalarının başında geliyor. Garanti bankası müşterilerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya daha geldi. Detaylar haberimizde…Son dönem kampanyalarında en çok tercih edilen bankalardan biri olan Garanti BBVA yeni bir duyuru yaptı. Banka o açıklamada yakınlarını davet edenlere 1000 TL vereceğini duyurdu. Parayı ay sonuna kadar almayı unutmayın. Garanti Bankası tarafından hazırlanan kampanyanın detayları için tıklayınız… Garanti Bankası yeni ve mevcut müşterilerini desteklemeye devam edecektir. Yakınını Davet Et kampanyasında Nisan sonuna kadar 1000 TL hediye var. Kampanyanın detayları da yavaş yavaş ortaya çıktı.1 Mart'ta başlayan kampanya, bankanın son açıklamasına göre 30 Nisan'a kadar devam edecek. Bununla birlikte mobil aplikasyon üzerinden bir yakınınızı Garanti Bankası müşterisi yapana 1000 TL ödül verilecek.Davetliler, Garanti BBVA Mobil'in Profil & Ayarlar > Promosyon Kodunu Giriş adımında promosyon konu satırı girebilirler. Yakınını Davet Et ve diğer güncel kampanyalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Garanti Bankası'nın resmî web sitesini ziyaret edin.Ekstre, Garanti Bankası Paracard veya Bonus kredi kartı olan herkesin kampanyaya katılmasını sağlar. Kampanya süresince her bir yakını için teminat veren kişi başı 250 TL ödenecektir. Toplamda 1000 TL ödül verilecektir.