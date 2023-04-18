O bankanın müşterisi olanlara piyango vurdu! Faizsiz 20.000 TL'nizi hemen alabilirsiniz

İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında bankaların ödeme kampanyaları yer alıyor. Peki hangi banka faizsiz 20 bin TL ödeme yapıyor? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN 20 BİN TL ÖDEMENakit ihtiyacı olan vatandaşın yüzünü güldürecek haber Denizbank'tan geldi. Denizbank tarafından başlatılan kampanya 5 Nisan ve 5 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak. Bankaya mobil uygulama üzerinden ilk kez müşteri olan vatandaşlar 10 bin TL nakit avans ve 10 bin TL faizsiz kredi ödemesi alabilecek. Kampanya şartlarını taşıyan kişilerin ödemeleri kredi puanı, borç durumuna göre incelenerek onay veriliyor.
Denizbank tarafından başlatılan faizsiz kredi ve nakit avans ödemeleri 6 ay vadeyle sunuluyor. Hayat sigortası yaptırmayan kişilerin faiz oranları ise yüzde 2.28 ve yüzde 3.60 arasında değişkenlik gösteriyor. Denizbank kampanya süresince kefil isteme, ek belge talep etme ve faiz oranlarını değiştirme haklarını saklı tutar. Bir müşteri kampanyadan en fazla bir kez faydalanabilir. Denizbank müşterisi olan ve kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler toplam 20 bin TL ödemeden faydalanabilecek. Denizbank 10 bin TL nakit avans ve 10 bin TL faizsiz kredi kampanyasında kişilerin nakit avans limitleri, kredi notları, genel borç durumları değerlendirilerek olumlu ya da olumsuz sonuç veriliyor. Kredi çekim tutarının en alt sınırı 1000 TL, en üst sınırı ise 10 bin TL olarak belirlendi. Kredi vadesi en fazla 6 ay olarak düzenlenebilecek.