O bankanın şubesine gitmeye gerek yok! Faizsiz kredi dağıtacak: Tek şartı var!

Denizbank, müşterilerine yönelik farklı kampanyalar düzenleyerek finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan yüzde sıfır faizli kredi kampanyası da bu kapsamda gerçekleştirildi. 5 Nisan'da başlayan ve 5 Mayıs'a kadar devam edecek olan kampanya, DenizBank Mobildeniz uygulaması üzerinden yeni müşteriler için geçerli olacak.
YENİ MÜŞTERİLER 6 AY VADELİ FAİZSİZ KREDİ KULLANABİLECEK
Denizbank'ın müşterilerine sunduğu farklı kampanyalar arasında emekli promosyonu da yer alıyor. Emekli maaşını Denizbank'a taşıyan müşteriler, belirli şartları yerine getirerek emekli promosyonundan faydalanabiliyorlar. Bunun yanı sıra, Denizbank müşterileri düzenli ödeme yapanlar için kredi kartı kampanyaları, indirimli fatura ödeme işlemleri ve diğer finansal ürünlerde de çeşitli avantajlar sunuyor. Denizbank'ın güncel kampanyaları ve detaylı bilgilere ulaşmak isteyen müşteriler, bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. Ayrıca, müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek de merak ettikleri konular hakkında bilgi alabilirler.