EKONOMİ
26 Nisan 2023 - 13:15

O bankanın şubesine gitmeye gerek yok! Faizsiz kredi dağıtacak: Tek şartı var!

Denizbank, yeni müşterileri için başlattığı yüzde sıfır faizli kredi kampanyasının detaylarını açıkladı. Kampanya 5 Mayıs'a kadar geçerli olacak. İşte detaylar...

EKONOMİ
26 Nisan 2023 - 13:15
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O bankanın şubesine gitmeye gerek yok! Faizsiz kredi dağıtacak: Tek şartı var!


Denizbank, müşterilerine yönelik farklı kampanyalar düzenleyerek finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan yüzde sıfır faizli kredi kampanyası da bu kapsamda gerçekleştirildi. 5 Nisan'da başlayan ve 5 Mayıs'a kadar devam edecek olan kampanya, DenizBank Mobildeniz uygulaması üzerinden yeni müşteriler için geçerli olacak.

YENİ MÜŞTERİLER 6 AY VADELİ FAİZSİZ KREDİ KULLANABİLECEK

PARA

Kampanya detaylarına göre, yüzde sıfır faizli kredi için minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı ise 10.000 TL olarak belirlendi. Maksimum vade süresi ise 6 ay olarak belirlendi. Bu kredi kampanyasından sadece ilk defa müşteri olan ve mobil uygulama üzerinden "Müşteri Ol" butonuna tıklayarak kayıt olan kişiler yararlanabilecek. Kredi başvurusu yapan yeni müşteriler, 1 ay boyunca faizsiz kredi kullanabilecekler.



Denizbank'ın müşterilerine sunduğu farklı kampanyalar arasında emekli promosyonu da yer alıyor. Emekli maaşını Denizbank'a taşıyan müşteriler, belirli şartları yerine getirerek emekli promosyonundan faydalanabiliyorlar. Bunun yanı sıra, Denizbank müşterileri düzenli ödeme yapanlar için kredi kartı kampanyaları, indirimli fatura ödeme işlemleri ve diğer finansal ürünlerde de çeşitli avantajlar sunuyor.

Denizbank'ın güncel kampanyaları ve detaylı bilgilere ulaşmak isteyen müşteriler, bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. Ayrıca, müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek de merak ettikleri konular hakkında bilgi alabilirler.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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