EKONOMİ
10 Mart 2023 - 09:05

O bankaya başvuranlar yaşadı! Kişi başı 16.500 TL promosyon verilecek: Son tarih...

Devlet kurumları için personel promosyon kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Peki hangi kuruma 16 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
10 Mart 2023 - 09:05
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O bankaya başvuranlar yaşadı! Kişi başı 16.500 TL promosyon verilecek: Son tarih...
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Bankalar kurumlarla maaş anlaşmalarını devam ettirmek amacıyla promosyon ödemelerine devam ediyor. Peki hangi banka hangi kurum personeline 16 bin 500 TL promosyon ödemesi yapıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O BANKADAN O KURUM PERSONELİNE 16 BİN 500 TL PROMOSYON ÖDEMESİ

Bankalar kurumlarla yaklaşık üç senede bir promosyon kampanyalarını yeniliyor ve maaşların kendi bankalarından alınmasını sağlamak amacıyla kurumda çalışan her personel için belirlenen tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor. Promosyonlar devlet kurumlarında çalışan kamu personellerine ödeniyor. 



Kamu Personellerinin Promosyon Ödemesi Belli Oldu

Gelen son habere göre ise Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü promosyon tutarları da belli oldu. Halkbank ile anlaşmaya varan kurum personeline kişi başı 16 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Yapılan açıklamaya göre maaşların Halkbank üzerinden alınmasına devam edilmesi halinde protokol imzalandı ve personele 16 bin 500 TL promosyon ödemesi verilmesine karar verildi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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