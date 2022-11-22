EKONOMİ
22 Kasım 2022 - 07:31

O bankaya güncelleme geldi promosyon zirveye çıktı! Son 8 gün

Emekli promosyon ödemelerinde rekor fiyst verildi. Başvuru yapmak için son 8 gün kaldı.

EKONOMİ
22 Kasım 2022 - 07:31
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O bankaya güncelleme geldi promosyon zirveye çıktı! Son 8 gün


Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca emekli promosyon alabilmek için hazırda bekliyor. Artan masraflar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan birçok emekli, promosyon ödemeleriyle ek gelir sağlıyor. Tek seferlik verilen ödemeler bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Bu kapsamda bankaların verebileceği en düşük promosyon tutarı 3 bin TL olarak belirlendi. Ancak bankaların promosyon tutarları bu miktarın oldukça üzerinde.

Emeklilere rekor promosyon ödemesi!

1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla SGK tarafından 19 banka ile emekli promosyonu anlaşması yapıldı. SGK’nın belirlediği tarifeye göre emeklilerin maaş tutarlarına göre yapılacak promosyon ödemesi 3 bin TL, 3 bin 500 TL, 4 bin 500 TL ve 5 bin TL olarak netleşti. Kamu bankaları bu tutarlarda promosyon ödemesi yaparken özel bankalarda bu miktarlar değişiyor.



Özel bankalar arasında hatırı sayılır bir müşteri kitlesi bulunan Yapı kredi Bankası, emekli promosyon kampanyasına ilişkin güncelleme yaptı. 1 Kasım 2022 tarihinde imzalanan yeni anlaşma sonrasında bankanın emekli promosyon ödeme tutarları değiştirildi.

1 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında vatandaşlardan gelen başvurular banka tarafından değerlendirmeye alınacak. Emeklilere özel kampanya ile maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi’den alma sözü verenler binlerce lira ek gelir elde edecekler. Buna göre Yapı Kredi Bankası’nın emekli promosyon ödemeleri şu şekilde yapılıyor;

Emekli maaşı 3 bin 500 TL’ye kadar olanlara 4 bin 200 TL,

3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arasında olanlara 4 bin 900 TL,

7 bin 500 TL ila 10 bin TL arasındaki emekli maaşları için 6 bin 300 TL,

10 bin TL ve üzerinde maaş alanlara ise 7 bin TL ödeniyor.

Ancak bankanın promosyon tutarları bununla sınırlı kalmıyor. Maaşını bankaya taşıyanlar hem promosyon ücreti alıyor hem de verecekleri her bir otomatik fatura ödeme talimatı için 200 TL ek ödeme alıyor. Böylelikle promosyon tutarı 7 bin TL’yi aşıyor.

Maaşınızı Yapı Kredi Bankası’na taşımak için size en yakın banka şubesini ziyaret edebilir ya da internet sitesi üzerinden maaş taşıma işlemlerine ilişkin detaylı bilgiyi öğrenebilirsiniz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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