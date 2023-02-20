O bankaya kimse borçlu kalmayacak: Listedeki kişilerin tüm borçları silindi!

Garanti BBVA kredi ve Kredi Kartı Borçlarını, Başvuru Olmadan İptal Ediyor
Türk bankalarından Garanti BBVA, müşterilerinin kredi ve kredi kartı borçlarını herhangi bir başvuruya gerek kalmadan sileceğini duyurdu. Bankanın sürpriz olarak nitelendirilen bu duyurusu, borcu olanların dikkatini çekti. Bu hamle, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından ilk borç silme duyurusunu yapan Türkiye İş Bankası'nın izinden gidiyor.
Garanti Bankası da Borç Silme Trendine Katıldı
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye'deki bankalar felaketten etkilenenlerin borçlarının silinmesine yönelik açıklamalar yapmaya başladı. Garanti Bankası da bu furyaya katıldı ve son dakika
açıklamasıyla depremden etkilenen bölgede yaşayanların kredi ve kredi kartı borçlarını herhangi bir başvuru gerekmeksizin sileceğini duyurdu.
Garanti Bankası Kahramanmaraş Bölgesine Finansal Destek Sağlıyor
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ağır hasara yol açan depremin ardından Garanti Bankası, etkilenen bölgeye finansal destek sağlamak üzere kaynaklarını seferber etti. Banka yaptığı resmi açıklamada, sürdürülebilir finansal destek sağlama taahhüdünü dile getirerek, sağlayacağı desteğin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Kahramanmaraş Depremzedelerinin Kredi ve Kredi Kartı Borçları İptal Edildi
Garanti Bankası, Kahramanmaraş bölgesine verdiği desteğin bir parçası olarak, depremde hayatını kaybedenlerin kredi ve kredi kartı borçlarını anapara dahil olmak üzere sileceğini açıkladı. Bu duyuru, Türkiye İş Bankası'nın depremzedelerin borçlarını silme kararı ile aynı doğrultuda.
İş Bankası ve Garanti Bankası Deprem Sonrası Borçların Silinmesine Öncülük Ediyor
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından, afette hayatını kaybedenlerin borçlarını anapara dahil olmak üzere sileceğini ilk açıklayan Türkiye İş Bankası oldu. Garanti Bankası da benzer bir duyuru yaparak afetten etkilenen bölgede yaşayanların kredi ve kredi kartı borçlarını iptal etti. Diğer bankaların da benzer kararlar alması bekleniyor.