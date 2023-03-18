Finans
18 Mart 2023 - 19:00

O bankaya yakınıyla gelen sürpriz parayı kapacak! Kapıdan girene 3000 TL anında ödeniyor: İşte dev kampanyayı duyuran o banka

Bankaların müşterileri için düzenlediği kampanyalar hız kesmeden devam ederken bir haber de Yapı Kredi Bankası'ndan geldi. Peki Yapı Kredi 3 bin TL ödeme şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
18 Mart 2023 - 19:00
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O bankaya yakınıyla gelen sürpriz parayı kapacak! Kapıdan girene 3000 TL anında ödeniyor: İşte dev kampanyayı duyuran o banka
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Bankalar müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için düzenledikleri kampanyalarda birbirleriyle yarışmaya devam ediyor. Peki Yapı kredi Bankası 3 bin TL kampanyası nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI 3 BİN TL ÖDEME KAMPANYASI

Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan haberlere göre bankalar kişi başı 300 TL olmak üzere 10 arkadaşını bankaya getiren müşteriler için toplamda 3 bin TL ödeme yapacak. Bankaların kampanya konusunda birbirleriyle yarışları devam ederken Yapı Kredi tarafından başlatılan kampanyaya göre müşteriler kişi sınırı olmadan bankaya getirdikleri müşteri başına 300 TL ödeme alacak. 



Yapı Kredi 300 TL Fırsatı

Mobil uygulama üzerinden Hemen Davet Et kısmını kullanarak aldığınız referans koduyla yakınlarınızı banka müşterisi yapabileceksiniz. Referans kodu ile müşteri olan bütün müşteriler için hem siz hem banka müşterisi olan kişiler 50 TL alacak. Yapı Kredi mobil uygulaması üzerinden alınan kod ile müşteri olan kişiler ilk bir ay içinde kredi kartı veya banka kartı ile 250 TL ve üstü harcama yapar ve otomatik ödeme talimatı verirse müşteri başı 250 TL kazanma şansı da veriliyor. Ancak banka müşterisi yapacağınız yakınlarınızın mobil uygulama üzerinden müşteri olurken mutlaka referans kodu kullanmaları gerekiyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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