O bankaya yakınıyla gelen sürpriz parayı kapacak! Kapıdan girene 3000 TL anında ödeniyor: İşte dev kampanyayı duyuran o banka

Bankalar müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için düzenledikleri kampanyalarda birbirleriyle yarışmaya devam ediyor. Peki Yapı kredi Bankası 3 bin TL kampanyası nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
YAPI KREDİ BANKASI 3 BİN TL ÖDEME KAMPANYASIYapı Kredi Bankası tarafından yapılan haberlere göre bankalar kişi başı 300 TL olmak üzere 10 arkadaşını bankaya getiren müşteriler için toplamda 3 bin TL ödeme yapacak. Bankaların kampanya konusunda birbirleriyle yarışları devam ederken Yapı Kredi tarafından başlatılan kampanyaya göre müşteriler kişi sınırı olmadan bankaya getirdikleri müşteri başına 300 TL ödeme alacak.
Mobil uygulama üzerinden Hemen Davet Et kısmını kullanarak aldığınız referans koduyla yakınlarınızı banka müşterisi yapabileceksiniz. Referans kodu ile müşteri olan bütün müşteriler için hem siz hem banka müşterisi olan kişiler 50 TL alacak. Yapı Kredi mobil uygulaması üzerinden alınan kod ile müşteri olan kişiler ilk bir ay içinde kredi kartı veya banka kartı ile 250 TL ve üstü harcama yapar ve otomatik ödeme talimatı verirse müşteri başı 250 TL kazanma şansı da veriliyor. Ancak banka müşterisi yapacağınız yakınlarınızın mobil uygulama üzerinden müşteri olurken mutlaka referans kodu kullanmaları gerekiyor.