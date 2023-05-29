O belediye bir ilke imza attı! Vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak: Bu kartla yüzde 50...

Ankara Çankaya Belediyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı resmi açıklama ile vatandaşları sevindiren bir haber paylaştı. Belediye tarafından başlatılan yeni bir proje kapsamında, vatandaşlara özel sağlık kartı verileceği duyuruldu. Sağlık kartı sahipleri, bu kart sayesinde özel sağlık kuruluşlarında çeşitli avantajlardan yararlanabilecekler. Belediye yetkilileri, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ve ekonomik bir şekilde erişebilmeleri amacıyla bu adımı attıklarını belirtti. Sağlık kartı sayesinde vatandaşlar, özel sağlık kuruluşlarında geçerli olacak indirimlerden yüzde 50'ye varan oranlarda faydalanabilecekler. Bu indirimler, muayene ücretleri, tahlil ve tetkikler, ilaçlar gibi sağlık hizmetlerinin birçok alanını kapsayacak şekilde uygulanacak.
Ankara Çankaya Belediyesi'nin sağlık kartı projesi, vatandaşların sağlık harcamalarında önemli bir destek sağlamayı hedefliyor. Bu sayede vatandaşlar, daha uygun maliyetlerle sağlık hizmetlerine erişebilecek ve sağlık giderlerini azaltabilecekler. Belediyenin bu adımı, vatandaşların sağlık konusundaki ihtiyaçlarını karşılamada ve yaşam kalitelerini yükseltmede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.