O belediye büyük personel alımını başlattı! Tamı tamına 499 kişi alacak: 45 yaş altı iş arayanlara müjde!







Adaylarda Aranan Şartlar







Başvuru Detayları

Bursa Büyükşehir Belediyesi, belediyedeki personel açığını kapatmak için İŞKUR aracılığıyla 499 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar çeşitli iş kollarında yapılacak. Bunlar; 300 peyzaj personeli, 97 temizlik personeli, 46 tanker şoförü, 6 inşaat ustası, 13 kamyon şoförü, 2 mini ekskavatör operatörü, 4 JCB operatörü, 6 kamyonet şoförü, 3 fatura kantar görevlisi, 3 güvenlik personeli, 13 ilaçlama personeli, 4 ağır vasıta şoförü, 1 meydancı ve 1 engelli ilaçlama personeli.Başvuru yapabilmek için adayların 45 yaşını aşmamış ve esnek saatlerde çalışmaya istekli olması gerekiyor.İlgilenen adayların başvuru işlemlerini 30 Mayıs 2023 tarihine kadar Yolçatı Mahallesi, Hal Yolu Caddesi No: 2/1 Nilüfer/BURSA adresine şahsen veya kurumun e-posta adresine özgeçmişlerini göndererek elektronik ortamda tamamlamaları gerekiyor.