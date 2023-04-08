O belediye zabıta memuru alımı başlattı! Yaş ve boy şartına dikkat: En az 12.000 TL maaşı var!

Tekirdağ Belediyesi, zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 15-30 Nisan arası alınacak! İşte detaylar... Bu iş için adayların lisans mezunu olmaları ve 35 yaşını geçmemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca adayların, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırmış olmaları, askerlik hizmetini tamamlamış ya da muaf olmaları gerekiyor. Başvuruların 15-30 Nisan tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Başvuruların belediye web sitesi üzerinden online olarak yapılacağı belirtildi. Zabıta memuru alımı ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler belediyenin web sitesinden bilgi edinebilirler.
TEKİRDAĞ BELEDİYESİ, ZABITA ALIMI İÇİN İSTENİLEN ŞARTLARI AÇIKLADI
Tekirdağ Belediyesi, iş ilanı açarak 15 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Alım için istenilen şartlar da açıklandı.
KPSS PUANI EN AZ 65 OLMALI
Alım yapılacak zabıta memurlarının en az lise mezunu olması gerekiyor. Ayrıca 2022 KPSS sınavından en az 65 puan almış olmaları da aranan şartlar arasında yer alıyor.
CİNSİYETE GÖRE BOY SINIRI BELİRLENDİ
Kadın zabıta adayları için 1.60 boy sınırı belirlenirken, erkek adaylar için bu sınır 1.67 olarak belirlendi.
KADRO DAĞILIMI
Alınacak zabıta memurları arasında farklı lisans ve ön lisans programlarından mezun olanlar da yer alacak. Kadro dağılımı hakkında tüm detaylar belediyenin resmi sitesinde yer alıyor.
BAŞVURULAR 2-4 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK
Başvuru yapacak olan adayların 2-4 Mayıs tarihleri arasında belediyenin adresine başvurmaları gerekiyor. Başvuruların bizzat adaylar tarafından yapılması gerekiyor. Bu fırsatı kaçırmamak için başvuru süresi içinde belediyeye başvurmanız önemlidir.