O belediye zabıta memuru alımı başlattı! Yaş ve boy şartına dikkat: En az 12.000 TL maaşı var!







TEKİRDAĞ BELEDİYESİ, ZABITA ALIMI İÇİN İSTENİLEN ŞARTLARI AÇIKLADI







KPSS PUANI EN AZ 65 OLMALI

CİNSİYETE GÖRE BOY SINIRI BELİRLENDİ

KADRO DAĞILIMI





BAŞVURULAR 2-4 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Tekirdağ Belediyesi, zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 15-30 Nisan arası alınacak! İşte detaylar... Bu iş için adayların lisans mezunu olmaları ve 35 yaşını geçmemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca adayların, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırmış olmaları, askerlik hizmetini tamamlamış ya da muaf olmaları gerekiyor. Başvuruların 15-30 Nisan tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Başvuruların belediye web sitesi üzerinden online olarak yapılacağı belirtildi. Zabıta memuru alımı ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler belediyenin web sitesinden bilgi edinebilirler.Tekirdağ Belediyesi, iş ilanı açarak 15 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Alım için istenilen şartlar da açıklandı.Alım yapılacak zabıta memurlarının en az lise mezunu olması gerekiyor. Ayrıca 2022 KPSS sınavından en az 65 puan almış olmaları da aranan şartlar arasında yer alıyor.Kadın zabıta adayları için 1.60 boy sınırı belirlenirken, erkek adaylar için bu sınır 1.67 olarak belirlendi.Alınacak zabıta memurları arasında farklı lisans ve ön lisans programlarından mezun olanlar da yer alacak. Kadro dağılımı hakkında tüm detaylar belediyenin resmi sitesinde yer alıyor.Başvuru yapacak olan adayların 2-4 Mayıs tarihleri arasında belediyenin adresine başvurmaları gerekiyor. Başvuruların bizzat adaylar tarafından yapılması gerekiyor. Bu fırsatı kaçırmamak için başvuru süresi içinde belediyeye başvurmanız önemlidir.