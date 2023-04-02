O belediyede en düşük maaş 21.200 TL oldu! Çalışma saati düşürüldü: Alkış toplayan zam o ilden geldi!







O BELEDİYEDEN TAKDİRLİK HAREKET







Ekonomik anlamda vatandaşın mağduriyeti sürerken o belediye personelin yüzünü güldürecek bir ilke imza attı. Peki işçi maaşları ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Son dönemlerde yaşanan ekonomik zorluklar doğrultusunda Tunceli Belediyesi tarafından alınan tarihi bir kararla işçi maaşları 21 bin 200 TL'ye yükseltildi. Tunceli Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası anlaşmaya vardı. İşçi maaşlarına yapılan yüzde 85 zam sonrasında Nisan ayında işçi maaşları 21 bin 200 TL olarak yatırılacak.Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay ve Ümit Kaya, DİSK Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı esnasında imzalanan sözleşmeyle birlikte işçi maaşlarında yüzde 85 oranında artış yapıldı. Fatih Mehmet Maçoğlu tarafından duyurulan zam haberleri personelin yüzünü güldürürken mesai saatleri de 7 saate düştü. Fatih Mehmet Maçoğlu 7 saat mesai ile birlikte yüzde 85 zam yapıldı ve 11 bin 500 TL olan işçi maaşları 21 bin 200 TL'ye yükseltildi.