O belediyeden öğrencilere dev destek! 4 tane getiren sıfır bisikleti kapacak: Bayram ettiren kampanya!







TAHMAZOĞLU: 44 BİN ÖĞRENCİMİZE BİSİKLET HEDİYE ETTİK











Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin eğitimdeki başarılarına destek olmak ve spora teşvik etmek amacıyla yeni bir adım atmaya karar verdi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha önce 5 takdir alan öğrencilere bisiklet hediye edildiğini ancak kriterlerin 4 takdire düşürüldüğünü duyurdu. Bu sayede daha fazla öğrenciye bisiklet hediye edileceğini belirten Tahmazoğlu, 44 bin öğrenciye bisiklet hediye ettiklerini ve bu sayıyı 60 bin daha arttırdıklarını açıkladı.Başkan Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin eğitimdeki başarılarına destek olmak ve spora teşvik etmek adına 44 bin öğrencimize bisiklet hediye ettik. Her gencin hayalinde bir bisiklet sahibi olmak var. Bu nedenle 60.000 bisiklet daha aldık ve 5 takdirname yerine bunu 4'e çekiyoruz. Artık 4 takdir alan öğrencilerimiz de bisiklet hediyesi almaya hak kazanacak. Başarılı öğrencilerimizi tebrik ediyor, eğitimlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Şahinbey Belediyesi'nin öğrencilerin eğitimine ve spora verdiği destek takdir toplarken, bisiklet hediyesi alan öğrencilerin de mutlulukları ise görülmeye değer.