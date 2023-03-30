YAŞAM
30 Mart 2023 - 23:30

O belediyeden öğrencilere dev destek! 4 tane getiren sıfır bisikleti kapacak: Bayram ettiren kampanya!

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin öğrencilere yönelik yeni bir destek programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Eğitim hayatı boyunca 4 takdir alan öğrencilere hediye dağıtılacak. İşte detaylar...

YAŞAM
30 Mart 2023 - 23:30
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O belediyeden öğrencilere dev destek! 4 tane getiren sıfır bisikleti kapacak: Bayram ettiren kampanya!


Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin eğitimdeki başarılarına destek olmak ve spora teşvik etmek amacıyla yeni bir adım atmaya karar verdi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha önce 5 takdir alan öğrencilere bisiklet hediye edildiğini ancak kriterlerin 4 takdire düşürüldüğünü duyurdu. Bu sayede daha fazla öğrenciye bisiklet hediye edileceğini belirten Tahmazoğlu, 44 bin öğrenciye bisiklet hediye ettiklerini ve bu sayıyı 60 bin daha arttırdıklarını açıkladı.

TAHMAZOĞLU: 44 BİN ÖĞRENCİMİZE BİSİKLET HEDİYE ETTİK

TAHMAZOĞLU

Başkan Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin eğitimdeki başarılarına destek olmak ve spora teşvik etmek adına 44 bin öğrencimize bisiklet hediye ettik. Her gencin hayalinde bir bisiklet sahibi olmak var. Bu nedenle 60.000 bisiklet daha aldık ve 5 takdirname yerine bunu 4'e çekiyoruz. Artık 4 takdir alan öğrencilerimiz de bisiklet hediyesi almaya hak kazanacak. Başarılı öğrencilerimizi tebrik ediyor, eğitimlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Şahinbey Belediyesi'nin öğrencilerin eğitimine ve spora verdiği destek takdir toplarken, bisiklet hediyesi alan öğrencilerin de mutlulukları ise görülmeye değer.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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