O belediyeden öğrencilere dev destek! 4 tane getiren sıfır bisikleti kapacak: Bayram ettiren kampanya!

Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin eğitimdeki başarılarına destek olmak ve spora teşvik etmek amacıyla yeni bir adım atmaya karar verdi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha önce 5 takdir alan öğrencilere bisiklet hediye edildiğini ancak kriterlerin 4 takdire düşürüldüğünü duyurdu. Bu sayede daha fazla öğrenciye bisiklet hediye edileceğini belirten Tahmazoğlu, 44 bin öğrenciye bisiklet hediye ettiklerini ve bu sayıyı 60 bin daha arttırdıklarını açıkladı.
TAHMAZOĞLU: 44 BİN ÖĞRENCİMİZE BİSİKLET HEDİYE ETTİK
Şahinbey Belediyesi'nin öğrencilerin eğitimine ve spora verdiği destek takdir toplarken, bisiklet hediyesi alan öğrencilerin de mutlulukları ise görülmeye değer.