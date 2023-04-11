O belediyeden yardım piyangosu çıktı! Başvuranlara 3000 TL para ödenecek: Başvuru formu yayınlandı!







O BELEDİYEDEN 3000 TL DESTEK!







O belediyeden yardım desteği için başvuru formu sunuldu. Başvuru şartları belirlendi. Kimler başvuru yapabilecek? Yardım desteği nedir? Başvuru şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.Gaziantep ili Şahinbey Belediyesi'nden yardım desteği geldi. Şahinbey Belediyesi il içerisinde bulunan üniversite öğrencilerinde 3000 TL burs imkanı sunacağını belirtti. İlçe sınırlarında ikametgah eden üniversite öğrencileri için geçerlidir.2023 eğitim yılı içerisinde Şahinbey Belediyesi burs desteği için önemli kriteri belirtti. İlçede ikamet etmeli ve ilçe dışında üniversite okumalıdır. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu projeyi açıkladıktan sonra öğrencilerden fazlaca dönütler aldı. Devlet üniversitesi kazanmış ilçe içerisinde ikamet eden öğrenciler için maddi destek sağlamaktadır. An itibari ile 10.000 üniversite öğrencisine destek sağlandığı belirtildi. Desteğin asıl amacı öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılaması oldu. Şahinbey Belediyesi, resmi internet adresinden veyahut belediyeye giderek başvuru yapılacağını belirtti. Şartları sağlayan, belgeleri hazırlayan öğrenciler başvuru yapabileceklerdir. Üniversite kazanan ve aktif öğrenim gören öğrenciler için geçerli olacaktır. Destek ödemeleri 1000, 1500, 2000, 3000 TL şeklinde gerçekleştirilecektir. Desteğe ihtiyacı olan kişiler, durumu olmayanlar ve yaşlı, hasta vatandaşlarda desteklerden faydalanacaktır. Başvuru internet adresinden online veya belediyeden form alarak gerçekleştirilebilir. Başvuru ardından takip edilmelidir. Tüm bilgiler e-devlet üzerinden takip edilmektedir. E- devletten belediye sitesine geçerek devam edilmesi mümkündür. Üniversitede aktif eğitim gören öğrenciler 3000 TL burs için bazı şartları sağlamalıdır. Bu şartlar şu şekildedir: - TC vatandaşı olunmalıdır. -Öğrenci velisinin anne, baba veya vasisi olan kişinin, Şahinbey ilçesi sınırlarında ikametgah ediyor olmalıdır. - Devlet üniversitelerinde, ön lisans ya da lisans eğitimi alıyor olunmalıdır. - Türkiye sınırlarında veya KKTC sınırlarında özel bir okulda okuyor ise belediye bursu alabilmesi için okuduğu okulda yüzde yüz burslu olunmalıdır. -Polis okulları, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim alan öğrenciler bu destekten yararlanacaklardır. Okuduğunuz okulda aktif öğrenci olduğunuza dair belge sunulmalıdır. 2022 senesine dair ÖSYM'den bölüm ve okulun yazdığı yerleştirme sonucunun belgesi verilmelidir. Anne, baba veyahut ikisi vefat etti ise aile nüfus kaydı örneği sunulmalıdır. Lisans, ön lisansta öğrenim görmeyen açık öğretimde okuyan öğrenciler, KKTC hariç, yurtdışında özel veya vakıf üniversitelerinde eğitim alanlar, TC vatandaşı olmayanlar, yüzün altında burs kayıtlı olanlar burstan faydalanmayacaklardır.