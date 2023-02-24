O bölgede yaşayanlara yeni ödeme! Görevini yapamayanlar maaşlarını tam alacak!

Türk hükümeti, deprem bölgesi için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirerek, doğal afet nedeniyle iş görevlerini yerine getiremeyenlerin kaçırdıkları günler için ücret almalarına izin verdi. Karar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı.
Depremden Etkilenenler Ek Ders Görevinden Muaf Tutuldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremden etkilenen kişilerin ek ders görevlerini yerine getirmekten muaf tutulmasına ilişkin bir yönetmelik yayımladı. Bu kişiler görevlerini yerine getirmiş sayılacak ve ek ders ücretlerini almaya hak kazanacak.