O bölgede yaşayanlara yeni ödeme! Görevini yapamayanlar maaşlarını tam alacak!







Depremden Etkilenenler Ek Ders Görevinden Muaf Tutuldu







Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Deprem Bölgesinde Çalışanlara Sağlanan Yardımlar Uzatıldı

Türk hükümeti, deprem bölgesi için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirerek, doğal afet nedeniyle iş görevlerini yerine getiremeyenlerin kaçırdıkları günler için ücret almalarına izin verdi. Karar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremden etkilenen kişilerin ek ders görevlerini yerine getirmekten muaf tutulmasına ilişkin bir yönetmelik yayımladı. Bu kişiler görevlerini yerine getirmiş sayılacak ve ek ders ücretlerini almaya hak kazanacak.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çalışanlara ek yardımlar sağlamak üzere bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararname, ek ders görevlerini yerine getiremeyenlerin, bu görevlerinden muaf tutulmalarının yanı sıra, çalışamadıkları günler için ücret almalarına da olanak tanıyor. Bu karar il valilikleri tarafından alındı.