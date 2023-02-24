GÜNDEM
24 Şubat 2023 - 20:53

O bölgede yaşayanlara yeni ödeme! Görevini yapamayanlar maaşlarını tam alacak!

Deprem Bölgesinde Yeni Düzenleme

GÜNDEM
24 Şubat 2023 - 20:53
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O bölgede yaşayanlara yeni ödeme! Görevini yapamayanlar maaşlarını tam alacak!
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Türk hükümeti, deprem bölgesi için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirerek, doğal afet nedeniyle iş görevlerini yerine getiremeyenlerin kaçırdıkları günler için ücret almalarına izin verdi. Karar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Depremden Etkilenenler Ek Ders Görevinden Muaf Tutuldu



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremden etkilenen kişilerin ek ders görevlerini yerine getirmekten muaf tutulmasına ilişkin bir yönetmelik yayımladı. Bu kişiler görevlerini yerine getirmiş sayılacak ve ek ders ücretlerini almaya hak kazanacak.

ek ders

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Deprem Bölgesinde Çalışanlara Sağlanan Yardımlar Uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çalışanlara ek yardımlar sağlamak üzere bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararname, ek ders görevlerini yerine getiremeyenlerin, bu görevlerinden muaf tutulmalarının yanı sıra, çalışamadıkları günler için ücret almalarına da olanak tanıyor. Bu karar il valilikleri tarafından alındı.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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