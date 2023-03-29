O bölgelere deprem uyarısı! Risk arttı... Uzman isim tek tek açıkladı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek kapasitesi var!













DEPREM RİSKİ YÜKSEK OLAN BÖLGELER

Bolu'da 16 Mart günü yaşanan 4.8 şiddetindeki deprem sonrasında birçok şehirde hissetmeler yaşanırken tedirginlikler arttı. 1944 yılında Bolu Gerede'de gerçekleşen 7.2 ve 1957 senesinde ki 7.1 büyüklüğündeki depremlerin akıllarına gelmesine neden oldu. Bolu'da yaşanan depremle beraber Düzce, Ankara ve İstanbul için riskler artarken İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır ile Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu, deprem riskinin yüksek olduğu yerlere dikkat çekti.İki uzman ismin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda deprem riskinin yüksek olduğu bölgeler açıklandı. Murat Utkucu, Geyve-Mekece-İznik hattından geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney kolu büyük ihtimalle en son 1419 depreminde kırıldığının altını çizerken bu fayın uzun süredir hareketsiz olmasıyla beraber 7 şiddetinde veya 7'nin üzerinde deprem üretecek enerjiye sahip olduğuna dair açıklamalarda bulundu. 1784 yılından bu zamana 7 civari deprem üretilmediğine vurgu yapılırken enerjinin biriktiğine değinildi. Prof. Dr. Ziyadin Çakır açıklamalarında ise deprem bölgelerinin yakın çevresi için riskin arttığını açıkladı. Mart ayının başında Marmara'da 4 gün içerisinde 10 küçük depremler yaşanırken bu depremlerin ise öncü deprem olarak nitelendirildiği belirtildi. Çakır, oluşan küçük depremlerin aynı fay üzerinde oluşmasıyla beraber öncü olarak geldiği ve devamında büyük depremlerin oluşacağına işaret ettiğini belirtti.