Bolu'da 16 Mart günü yaşanan 4.8 şiddetindeki deprem sonrasında birçok şehirde hissetmeler yaşanırken tedirginlikler arttı. 1944 yılında Bolu Gerede'de gerçekleşen 7.2 ve 1957 senesinde ki 7.1 büyüklüğündeki depremlerin akıllarına gelmesine neden oldu. Bolu'da yaşanan depremle beraber Düzce, Ankara ve İstanbul için riskler artarken İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır ile Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu, deprem riskinin yüksek olduğu yerlere dikkat çekti.
YAŞAM
29 Mart 2023 - 07:45
O bölgelere deprem uyarısı! Risk arttı... Uzman isim tek tek açıkladı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek kapasitesi var!
Ülkemizde deprem riskinin gün geçtikçe artmasıyla beraber iki uzman isimden son dakika açıklaması geldi. Prof. Dr. Ziyadin Çakır ve Prof. Dr. Murat Utkucu deprem riski artan bölgeleri açıkladı.
YAŞAM
29 Mart 2023 - 07:45