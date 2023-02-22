GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 18:10

O bölgelere fırtına uyarısı: Kapıyı pencereyi sıkı sıkı kapatın! MGM'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji tarafından hava durumuna ilişkin uyarılar gelmeye devam ederken bazı illerde sıcaklarının artışıyla beraber bazılarında ise sağanak ve fırtına uyarıları verilmeye başlandı. İşte fırtına uyarısıyla beraber gelen tahminler haberimizde.

GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 18:10
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O bölgelere fırtına uyarısı: Kapıyı pencereyi sıkı sıkı kapatın! MGM'den son dakika uyarısı!
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MGM'den gelen raporlara bakılarak ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu havanın etkili olacağı görülürken Doğu Karadeniz kıyılarında ise yağışın etkisi görüleceği belirtildi. Bununla beraber bazı illerde ise çığ riski arttığı gibi fırtına uyarıları da verildi. Karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde devam edecek havayla beraber sıcaklıklarda ki düşüşle beraber don ve buzlanma olayı için tehlike arz edildi.

Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde 2-4 derecelik artışlar görülürken diğer yerlerde ise önemli değişiklik olmayacağı belirtildi. Rüzgarın genellikle güney bölgeden gelmesiyle beraber hafif ve ara sıra kuvvetini arttırdığı gözlemleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerinde kuvvetli esmesi beklenirken olumsuz şartlara karşı tedbir alınması için uyarılar yapıldı.

ÇIĞ TEHLİKESİ



Doğu Karadeniz'in iç kesimlerini yüksekleriyle beraber Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek bölgelerde çığ tehlikesinin yüksek olduğu söylenirken riskin artış göstermesiyle beraber dikkatli ve tedbirli olunması için önemler alındı.

fırtına uyarısı

MARMARA BÖLGESİ

Edirne 19°C

İStanbul 14°C

Kırklareli 17°C

Kocaeli 18°C

EGE BÖLGESİ

Afyonkarahisar 14°C

Denizli 19°C

İzmir 20°C

Kütahya 14°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Adana 18°C

Antalya 19°C

Hatay 18°C

Kahramanmaraş 14°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Ankara 13°C

Eskişehir 15°C

Konya 15°C

Sivas 6°C

BATI KARADENİZ

Bolu 14°C

Düzce 16°C

Kastamonu 13°C

Zonguldak 13°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Amasya 16°C

Samsun 15°C

Tokat 12°C

Trabzon 13°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Elazığ 9°C

Erzurum 3°C

Kars 3°C

Malatya 11°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Diyarbakır 14°C

Gaziantep 15°C

Siirt 13°C

Şanlıurfa 16°C

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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