O bölgelere fırtına uyarısı: Kapıyı pencereyi sıkı sıkı kapatın! MGM'den son dakika uyarısı!

MGM'den gelen raporlara bakılarak ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu havanın etkili olacağı görülürken Doğu Karadeniz kıyılarında ise yağışın etkisi görüleceği belirtildi. Bununla beraber bazı illerde ise çığ riski arttığı gibi fırtına uyarıları da verildi. Karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde devam edecek havayla beraber sıcaklıklarda ki düşüşle beraber don ve buzlanma olayı için tehlike arz edildi. Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde 2-4 derecelik artışlar görülürken diğer yerlerde ise önemli değişiklik olmayacağı belirtildi. Rüzgarın genellikle güney bölgeden gelmesiyle beraber hafif ve ara sıra kuvvetini arttırdığı gözlemleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerinde kuvvetli esmesi beklenirken olumsuz şartlara karşı tedbir alınması için uyarılar yapıldı.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerini yüksekleriyle beraber Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek bölgelerde çığ tehlikesinin yüksek olduğu söylenirken riskin artış göstermesiyle beraber dikkatli ve tedbirli olunması için önemler alındı.