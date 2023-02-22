O bölgelere fırtına uyarısı: Kapıyı pencereyi sıkı sıkı kapatın! MGM'den son dakika uyarısı!







ÇIĞ TEHLİKESİ







MARMARA BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

MGM'den gelen raporlara bakılarak ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu havanın etkili olacağı görülürken Doğu Karadeniz kıyılarında ise yağışın etkisi görüleceği belirtildi. Bununla beraber bazı illerde ise çığ riski arttığı gibi fırtına uyarıları da verildi. Karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde devam edecek havayla beraber sıcaklıklarda ki düşüşle beraber don ve buzlanma olayı için tehlike arz edildi. Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde 2-4 derecelik artışlar görülürken diğer yerlerde ise önemli değişiklik olmayacağı belirtildi. Rüzgarın genellikle güney bölgeden gelmesiyle beraber hafif ve ara sıra kuvvetini arttırdığı gözlemleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerinde kuvvetli esmesi beklenirken olumsuz şartlara karşı tedbir alınması için uyarılar yapıldı.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerini yüksekleriyle beraber Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek bölgelerde çığ tehlikesinin yüksek olduğu söylenirken riskin artış göstermesiyle beraber dikkatli ve tedbirli olunması için önemler alındı.Edirne 19°C İStanbul 14°C Kırklareli 17°C Kocaeli 18°CAfyonkarahisar 14°C Denizli 19°C İzmir 20°C Kütahya 14°CAdana 18°C Antalya 19°C Hatay 18°C Kahramanmaraş 14°CAnkara 13°C Eskişehir 15°C Konya 15°C Sivas 6°CBolu 14°C Düzce 16°C Kastamonu 13°C Zonguldak 13°CAmasya 16°C Samsun 15°C Tokat 12°C Trabzon 13°CElazığ 9°C Erzurum 3°C Kars 3°C Malatya 11°CDiyarbakır 14°C Gaziantep 15°C Siirt 13°C Şanlıurfa 16°C