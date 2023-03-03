O büyükşehir belediyesi her haneye 4.500 TL yardım dağıtacak! Başvurmak için acele edin







4500 TL KİRA DESTEĞİ!







Deprem için ağır hasarlı konutlara yardım çalışmaları başlatan İBB şimdi ise kiracılara 4500 TL nakdi yardımda bulunacağını açıkladı. 4500 TL yardımdan kimler faydalanabilecek? Başvuru nasıl yapılmaktadır? Merak edilen bütün detaylar haberimizde.Ülkemizde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremi sonrasında İBB hasarlı konutlar için çalışmalar yapmaya başladı. Şu anki planlamada ise kirada oturan vatandaşlara 4500 TL nakdi destekte bulunacağı öğrenildi.Fakat bulunduğu hasarlı evlerden ayrılma şartıyla bu ödemeden faydalanacakları belirtildi. Aynı zamanda olabilecek deprem riskleri nedeniyle İBB tedbir çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır.Kirada oturan evleri hasar almış vatandaşlarımız için 4500 TL kira desteğinde bulunulacak. Bu düzenlemenin TBMM üzerinden geçmesi halinde daha iyi çalışmalarla ilerletilecektir. Konuyla alakalı açıklamalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe tarafından geldi. Açıklama ise şu şekildedir: "Özellikle deprem bölgesinde bulunan kişilerin evi ağır hasarlı çıktıysa devlet tarafından kiracıya bildiğiniz gibi tek seferlik taşınma yardımı veriliyor. Biz de aynı uygulamaya devam edeceğiz. Kiracının evi boşaltması anlamında bu 4500 TL’lik kira yardımı verilecek. Bu durumu en riskli binalardan başlayarak uygulayacağız." İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından nakdi destek almak için yapılması gerekenler belirtildi. Düzenlemenin onaylanması halinde 4500 TL hesaplara yatırılacaktır. Herhangi bir deprem riski sebebiyle belediye çalışmalarını sürdürmektedir.