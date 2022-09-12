EĞİTİM
12 Eylül 2022 - 14:06

O destek ödemeleri için başvuru ekranı açıldı, tüm öğrencileri kapsıyor! İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri 1.600 TL yardım parası ödemeleri başladı! İşte şartlar ve detaylariniz. İşte detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğrencilerin eğitim hayatlarının bölünmemesi ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeni destek ödemesi başlattığını duyurdu. Bu kapsamda bakanlık, ilkokuldan üniversiteye kadar tüm ihtiyaç sahibi öğrencilere 1.611 TL destek ödemesi yapacak. İşte öğrenci destek ödemesi başvuru şartları ve diğer detaylar...

EĞİTİM
12 Eylül 2022 - 14:06
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
O destek ödemeleri için başvuru ekranı açıldı, tüm öğrencileri kapsıyor! İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri 1.600 TL yardım parası ödemeleri başladı! İşte şartlar ve detaylariniz. İşte detaylar


Maddi durumu yetersiz olan ve eğitimine devam etmek isteyen öğrencilere KYK'dan hayırsever iş insanlarına kadar birçok kurum ve kişiler yardım ediyor. Öğrencilerin eğitimini desteklemek için yapılan yardımlara şimdi bir yenisi daha eklendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarının aksamaması ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1.611 TL yardım yapılacağını duyurdu.

Öğrenci destek ödemesi başvuruları nasıl yapılıyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemesinden yararlanmak isteyen öğrencilerin SYDV aracılığıyla başvuru yapmaları gerekiyor. Aynı zamanda öğrenciler yaşadıkları yerdeki il meclisine giderek, okul parası başvuru dilekçesini doldurduktan sonra da başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler.

Öğrenci destek ödemesi nereden alınacak?



Yeni eğitim ve öğretim döneminde başlatılan öğrenci destek ödemeleri, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimi alan tüm öğrencileri kapsıyor. Başvurusu onaylanan öğrenciler destek ödemelerini PTT şubelerinden kolaylıkla alabilecek.

Öğrenci destek ödemesi başvuru şartları nelerdir?

Söz konusu yardımdan yararlanmak isteyen öğrencilerde aranan en önemli kriter T.C vatandaşı olunmasıdır. T.C vatandaşı olan ve yardıma ihtiyacı olan öğrenci ve veliler muhtaçlık belgesi ile birlikte başvuru işlemlerini yapmaya hak kazanmaktalar.

 aile ve sosyal hizmetler bakanlığı öğrenci destek ödemesi başvuru şartları

Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynak desteği veriliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilere ücretsiz yardımcı kaynak desteğinde bulunacaklarını, geçtiğimiz yıl 24 milyon olan yardımcı kaynak desteğini bu yıl 100 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Ekrem İmamoğlu öğrencilere müjdeli haberi verdi! İBB yurt başvuruları sonuçlandı... İBB yurt sonuçları sorgulama adresinden hemen kontrol edin!
Ekrem İmamoğlu öğrencilere müjdeli haberi verdi! İBB yurt başvuruları sonuçlandı... İBB yurt sonuçları sorgulama adresinden hemen kontrol edin!
Kazada anne babasını kaybeden çocukları polis okula götürdü
Kazada anne babasını kaybeden çocukları polis okula götürdü
Okullarda maske takmak zorunlu mu? Ders ve teneffüslerde maske takılacak mı? Bakan Koca'dan merak edilen konu için açıklama
Okullarda maske takmak zorunlu mu? Ders ve teneffüslerde maske takılacak mı? Bakan Koca'dan merak edilen konu için açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dev yardım paketi! Öğrencilere İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerinin tamamı faydalanabilecek! 1.611 TL yardım parası ödemeleri resmen başladı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dev yardım paketi! Öğrencilere İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerinin tamamı faydalanabilecek! 1.611 TL yardım parası ödemeleri resmen başladı!
Ücretsiz yardımcı kaynaklar da bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor
Ücretsiz yardımcı kaynaklar da bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor
Bakanlıktan dev eğitime destek! Tam 223,7 milyon lira kaynak! Anne ve babalar bu desteklerden yararlanabilirsiniz!
Bakanlıktan dev eğitime destek! Tam 223,7 milyon lira kaynak! Anne ve babalar bu desteklerden yararlanabilirsiniz!
Son Haberler
Türkiye - Lüksemburg Milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım kadrosunda kimler var? Türkiye - Lüksemburg maç tarihi ve yayın kanalı
Türkiye - Lüksemburg Milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım...
Başak Ceylan Torun'dan şok iddia! Suçlananı hepimiz tanıyoruz... Ünlü şarkıcının eşi 'Oğlum ve ben şiddet görüyoruz' diyerek paylaştı
Başak Ceylan Torun'dan şok iddia! Suçlananı hepimiz tanıyoruz......
Fox TV dizi hayranları için yeni dizisini paylaştı! Alina Boz hayranlarının merakla beklediği Bir Peri Masalı dizisinin yayın tarihi belli oldu
Fox TV dizi hayranları için yeni dizisini paylaştı! Alina Boz hayranlarının...
Böyle ilan mı olur demeyin! Evli kadının verdiği ilanı gören şaşkınlık içersinde! Kocasıyla cinsel ilişkiye girecek kişiye maaş veriyor!
Böyle ilan mı olur demeyin! Evli kadının verdiği ilanı gören şaşkınlık...
Peş peşe zam haberi geldi! Sigara fiyatları yerinde durmak bilmiyor, yeni zamlar kapıda!
Peş peşe zam haberi geldi! Sigara fiyatları yerinde durmak bilmiyor,...
Bakanlık açıkladı! 1325 TL yardım destek ödemeleri için ödeme tarihleri belli oldu... Çocuklu aileler hesaplarınızı kontrol edin
Bakanlık açıkladı! 1325 TL yardım destek ödemeleri için ödeme...
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası yeniden gündem oldu! Cem Yılmaz'ın G.O.R.A filmindeki 'Prens Charles' sahnesi paylaşım rekoru kırıyor....
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası yeniden gündem oldu! Cem Yılmaz'ın...
Tarım Kredi marketlerinden sepetleriniz dolu dolu çıkacaksınız! Tarım Kredi Market kataloğunda binlerce ürün indirimde! 2022 yeni Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu...
Tarım Kredi marketlerinden sepetleriniz dolu dolu çıkacaksınız! Tarım...
İhtiyaç sahibi aileler için resmi açıklama geldi! Bu yardıma başvuran 900 TL parayı PTT'den alıyor!
İhtiyaç sahibi aileler için resmi açıklama geldi! Bu yardıma başvuran...
Öğretmenlerin eğitim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim ödeneği ödeme tarihleri
Öğretmenlerin eğitim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim ödeneği ödeme...
Asgari ücret zammı sonrası devlet yardımları da arttı! Hesaba yatan paraları gören inanamadı
Asgari ücret zammı sonrası devlet yardımları da arttı! Hesaba yatan...
Gümüşe yatırım mı olur demeyin... Fiyatlar yukarı doğru gözü dikti! Yatırım yapacaklara güncel gümüş 12 Eylül kuru fiyatları
Gümüşe yatırım mı olur demeyin... Fiyatlar yukarı doğru gözü...
Dolar durdurulamıyor! Artık 1 dolar bile çok kıymetli! Yatırımcısı bayram edecek... İşte 12 Eylül dolar kuru fiyatları
Dolar durdurulamıyor! Artık 1 dolar bile çok kıymetli! Yatırımcısı...
13 Eylül ve 21 Eylül tarihlerini işaret ederek Doları olanları uyard! İslam Memiş gerçek fiyatları açıkladı
13 Eylül ve 21 Eylül tarihlerini işaret ederek Doları olanları uyard!...
Pazarda laf atma kavgasında 2 kişi yaralandı
Pazarda laf atma kavgasında 2 kişi yaralandı