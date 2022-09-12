O destek ödemeleri için başvuru ekranı açıldı, tüm öğrencileri kapsıyor! İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri 1.600 TL yardım parası ödemeleri başladı! İşte şartlar ve detaylariniz. İşte detaylar







Öğrenci destek ödemesi başvuruları nasıl yapılıyor?

Öğrenci destek ödemesi nereden alınacak?







Öğrenci destek ödemesi başvuru şartları nelerdir?

Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynak desteği veriliyor!

Maddi durumu yetersiz olan ve eğitimine devam etmek isteyen öğrencilere KYK'dan hayırsever iş insanlarına kadar birçok kurum ve kişiler yardım ediyor. Öğrencilerin eğitimini desteklemek için yapılan yardımlara şimdi bir yenisi daha eklendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarının aksamaması ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1.611 TL yardım yapılacağını duyurdu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemesinden yararlanmak isteyen öğrencilerin SYDV aracılığıyla başvuru yapmaları gerekiyor. Aynı zamanda öğrenciler yaşadıkları yerdeki il meclisine giderek, okul parası başvuru dilekçesini doldurduktan sonra da başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler.Yeni eğitim ve öğretim döneminde başlatılan öğrenci destek ödemeleri, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimi alan tüm öğrencileri kapsıyor. Başvurusu onaylanan öğrenciler destek ödemelerini PTT şubelerinden kolaylıkla alabilecek.Söz konusu yardımdan yararlanmak isteyen öğrencilerde aranan en önemli kriter T.C vatandaşı olunmasıdır. T.C vatandaşı olan ve yardıma ihtiyacı olan öğrenci ve veliler muhtaçlık belgesi ile birlikte başvuru işlemlerini yapmaya hak kazanmaktalar.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilere ücretsiz yardımcı kaynak desteğinde bulunacaklarını, geçtiğimiz yıl 24 milyon olan yardımcı kaynak desteğini bu yıl 100 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.