O destek ödemeleri için başvuru ekranı açıldı, tüm öğrencileri kapsıyor! İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri 1.600 TL yardım parası ödemeleri başladı! İşte şartlar ve detaylariniz. İşte detaylar

Maddi durumu yetersiz olan ve eğitimine devam etmek isteyen öğrencilere KYK'dan hayırsever iş insanlarına kadar birçok kurum ve kişiler yardım ediyor. Öğrencilerin eğitimini desteklemek için yapılan yardımlara şimdi bir yenisi daha eklendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarının aksamaması ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1.611 TL yardım yapılacağını duyurdu.
Öğrenci destek ödemesi başvuruları nasıl yapılıyor?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemesinden yararlanmak isteyen öğrencilerin SYDV aracılığıyla başvuru yapmaları gerekiyor. Aynı zamanda öğrenciler yaşadıkları yerdeki il meclisine giderek, okul parası başvuru dilekçesini doldurduktan sonra da başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler.
Öğrenci destek ödemesi nereden alınacak?
Yeni eğitim ve öğretim döneminde başlatılan öğrenci destek ödemeleri, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimi alan tüm öğrencileri kapsıyor. Başvurusu onaylanan öğrenciler destek ödemelerini PTT şubelerinden kolaylıkla alabilecek.