O dizi reytinglere yenildi final yapıyor! Seveni çoktu: Şok etkisi yarattı







O dizi 70. Bölümde final yapacak







Televizyon dizilerinde yaprak dökümü yaşanıyor. Eylül ayında yeni sezonun başlamasıyla birçok yeni dizi yayınlanmaya başladı. Eski diziler ve yeni dizilerin reyting savaşı devam ederken bazı yapımlar mücadelenin gerisinde kalıyor. Geçtiğimiz hafta birçok dizi için final kararı alındı. Final yapan diziler kervanına bir yeni dizi daha dahil oldu.TV8 kanalının günlük dizilerden şansı gülmüyor. Kanalın günlük dizisi Yazgı’nı ekrana veda ediyor. Reytinglerde istenilen başarıyı bir türlü karşılayamayan Yazgı dizisi 70. Bölümüyle ekran serüvenini tamamlayacak.Yazgı dizisinin yönetmen koltuğunda Filiz Polat Turan ve Hakan Şahin otururken, yapımcılığını ise Akın Topuz üstleniyordu. Dizinin başrollerinde ise Erkan Meriç ile Yağmur Öztürk yer alıyordu. Stok bölümleri olan ekibin bir hafta sonra çekimleri sonlandıracağı öğrenildi. Aralık ayı itibarıyla birçok dizi final yapacak. Bu dizilerden biri Baba, biri Yürek Çıkmazı olurken son gelen açıklamalara göre ise biri de Yazgı dizisi olacak. Yapımcıların yeni yıl ile birlikte final yapan dizilerin yerini yeni yapımlarla doldurması bekleniyor.