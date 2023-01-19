O dizide resmen deprem etkisi! Alparslan Büyük Selçuklu kadrosunda 6 oyuncu ile teker teker yolları ayırdılar!







ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNDE YENİ HİKAYE







Her hafta pazartesi günleri izleyici karşısına geçen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi tüm heyecanıyla devam ederken diziden şaşırtan gelişmeler yaşanmaya başladı. Barış Arduç ve Kayra Zabcı gibi önemli başrollere sahip diziye Uygar Özçelik, Devrim Saltoğlu, Bora Cengiz, Barış Bağcı, Erdinç Gülener ve Umut Karadağ gibi başarılı isimlerin vedası resmen açıklandı.Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yeni dönem başlarken yeni zaman için hazırlıklar başladı. Dizisinin son bölümünde ki gelişmelerde 6 isim birden diziye veda ederken Yınal, Sultan Tuğrul tarafından boğularak öldürüldü ve Selçuklu mülkünden bir hikaye bitirildi. Alparslan asi melikin isyanını bastırarak vazifesinde muvaffak oldu ve Selçuklu'yu büyük bir iç kavga sona erdi.Basasiri savaş meydanından kaçarak Alpagutlar peşinden düşmüştü. Seferiye, Melikşah'ı dünyaya gelerek Alparslan'a oğul verildi. Yınal'ın isyanından kurtularak hedefte taht yerini aldı.