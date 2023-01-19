Dizi
19 Ocak 2023 - 17:11

O dizide resmen deprem etkisi! Alparslan Büyük Selçuklu kadrosunda 6 oyuncu ile teker teker yolları ayırdılar!

TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından Alparslan Büyük Selçuklu'da 6 isim birden ayrılma kararı kaldı. Kimse bu ayrılıkları beklemiyordu. Reyting rekorları kırılan dizide kıymetli oyuncuların veda edeceği duyuruldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrılacak 6 isim açıklandı.

Dizi
19 Ocak 2023 - 17:11
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O dizide resmen deprem etkisi! Alparslan Büyük Selçuklu kadrosunda 6 oyuncu ile teker teker yolları ayırdılar!


Her hafta pazartesi günleri izleyici karşısına geçen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi tüm heyecanıyla devam ederken diziden şaşırtan gelişmeler yaşanmaya başladı. Barış Arduç ve Kayra Zabcı gibi önemli başrollere sahip diziye Uygar Özçelik, Devrim Saltoğlu, Bora Cengiz, Barış Bağcı, Erdinç Gülener ve Umut Karadağ gibi başarılı isimlerin vedası resmen açıklandı.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNDE YENİ HİKAYE

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yeni dönem başlarken yeni zaman için hazırlıklar başladı. Dizisinin son bölümünde ki gelişmelerde 6 isim birden diziye veda ederken Yınal, Sultan Tuğrul tarafından boğularak öldürüldü ve Selçuklu mülkünden bir hikaye bitirildi. Alparslan asi melikin isyanını bastırarak vazifesinde muvaffak oldu ve Selçuklu'yu büyük bir iç kavga sona erdi.



Alparslan büyük selçuklu ayrılan isimler

Basasiri savaş meydanından kaçarak Alpagutlar peşinden düşmüştü. Seferiye, Melikşah'ı dünyaya gelerek Alparslan'a oğul verildi. Yınal'ın isyanından kurtularak hedefte taht yerini aldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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