O dizilerde yaprak dökümü yaşanıyor! Yeni sezonda 15 dizi olmayacak! Apar topar final kararı alındı







EKRANLARA VEDA EDECEK DİZİLER











Televizyon dünyasında yaz aylarına yaklaşılırken, birçok dizi final kararı alarak sezonlarını sonlandırmaya hazırlanıyor. Son bilgilere göre, toplamda 15 dizi final yapacak ve bazı diziler ise sezon finaliyle izleyicilerin karşısında olacak.Kanal D'nin popüler dizisi "Camdaki Kız" 75. bölümüne ulaşırken, sezon finali yapacak. Dizi, yayın hayatı boyunca %5 ile %8 arasında reytingler elde etti ve en yüksek izlenme oranını %8,60 ile 21. bölümde yakaladı. "Camdaki Kız"ın final tarihi henüz netleşmedi.Kanal D'nin diğer dizisi "Veda Mektubu" 9. bölümüne ulaşırken, %2 civarında bir reyting elde ettiği belirlendi. Pazartesi günleri en az izlenen dizilerden biri olan "Veda Mektubu"nun final tarihi henüz kesinleşmedi. "Kraliçe" dizisi ise ABD'de yayınlanan ve 7. sezonunu tamamlayan "Queen Sugar" dizisinden uyarlanmış olmasına rağmen beklenen ilgiyi göremedi. Henüz %3'ün üzerinde bir reyting elde edemeyen dizi, 6. bölümünden sonra final yapacak. Fox TV'nin başarılı dizisi "Yasak Elma" ise final yapacak diziler arasında yer alıyor. Dizi, 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü 178. bölümüyle sonlanacak. Reytinglerde genellikle yüksek rakamlar elde eden "Yasak Elma", zaman zaman düşüşler yaşasa da sürekli olarak sınırları zorladı. Fox TV'nin diğer dizileri "EGO" ve "Tetikçinin Oğlu" da final yapacaklar arasında yer alıyor. "EGO" 11 bölümünü tamamladı ve en fazla %3,54 reyting elde etti. "Tetikçinin Oğlu" ise başarılı bir dizinin senaristi tarafından kaleme alınmasına rağmen istenilen beklentiyi karşılayamadı ve yakında final yapacağı söylentileri dolaşıyor. Fox TV'de yayınlanan "Gülcemal" dizisi ise başladığı günden itibaren YouTube'da izlenme sayısında artış gösterse de reytinglerde başarılı olamadı ve final yapacağı düşünülüyor. Show TV'de yayınlanan "Gelsin Hayat Bildiğin Gibi Gelsin" ve "Güzel Günler" dizileri de final yapacaklar arasında yer alıyor. "Gelsin Hayat Bildiğin Gibi Gelsin" 41. final bölümünü 25 Mayıs 2023 Perşembe günü yapacak. TRT 1'de "Yürek Çıkmazı" ve "Barbaros Hayrettin Paşa" dizileri final yapacaklar. "Barbaros Hayrettin Paşa" dizisi sezonun en az izlenen dizilerinden biri oldu ve 2 Haziran 2023 Cuma günü 20. bölümüyle finale gidecek. "Yürek Çıkmazı" ise 2022 yılında başlayıp 21. bölümüne ulaştı. Dizi yayın hayatı boyunca %5'in üzerine çıkamadı ve reytinglerde istenilen sonucu elde edemediği için sezon sonunda final yapacak. Star TV'de yayınlanan "Çöp Adam", "Yüz Yıllık Mucize" ve "Gecenin Ucunda" dizileri de final yapacaklar. "Yüz Yıllık Mucize" dizisi, "The Age of Adeline" projesine benzerlik gösteriyor ve 13. bölümünde final yapacak. İstenilen başarıya ulaşamayan dizi, ikinci bölümden itibaren uzun süren ağır dram sahneleri nedeniyle izleyici kaybı yaşadı. "Gecenin Ucunda" dizisi ise final bölümüyle ekranlara veda etti. Neslihan Atagül'ün oyunculuğu ve popülerliği yurt dışında izleyici bulmasına rağmen ülkemizde pek sevilmedi. Yine de sezon sonunu tamamlayarak final yaptı. ATV'nin sadece bir dizisi olan "Bir Küçük Gün Işığı" dizisi ekranlara veda ediyor. TV8'de yayınlanan "Tuzak" dizisi ise yurt dışı satışlarıyla performansını gösterse de ülkemizde izleyici kazanamadı ve 28 Mayıs 2023 Pazar günü final bölümüyle ekranlara veda edecek.