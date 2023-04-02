O diziye RTÜK'ten dev ceza! Tam 5 hafta yayın durdurma verildi: Oyuncular çileden çıktı!







BAŞROLLER TEPKİ GÖSTERDİ







Başrollerini Sıla Türkoğlu Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Settar Tanrıöğen gibi birçok oyuncunun oluşturduğu Kızılcık Şerbeti dizisi her haftaya damgasını vurmayı sürdürüyor. Dizi adına açılmış olan etiketler kısa sürede TT olmayı başardı.RTÜK’ün vermiş olduğu cezalar hem oyuncu kadrosu tarafından hem de dizinin izleyicileri tarafından tepki gördü.Dizinin başrolünde yer alan Sıla Türkoğlu, Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada “Toplumumuzda kadınlarımızın yaşadığı acı gerçeklerle yüzleştirdiğimiz ve susan kadın karakterler göstermediğimiz için mi?” derken Doğukan Güngör de “Biz nice hikayeler anlatmaya devam edeceğiz. Kadın erkek ayrımı yapmadan insanı insan olduğu için severek” ifadelerini kullandı. Müjde Uzman ise “Sanat; eleştirir, ayna tutar. İyiye, güzele olan algıyı ve ilgiyi geliştirir. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Biz, buradayız” ifadelerine yer verdi. Diziyle alakalı sosyal medya üzerinden yapılmış olan bazı paylaşımlar ise şöyle: