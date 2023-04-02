MEDYA
02 Nisan 2023 - 21:45

O diziye RTÜK'ten dev ceza! Tam 5 hafta yayın durdurma verildi: Oyuncular çileden çıktı!

Son zamanların en fazla konuşulan dizileri arasında yer alan Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında beklenmedik bir olay meydana geldi. Bazı sahnelerinde yaşanan olaylar sonrasında eleştiri yağmuruna tutulan dizi RTÜK tarafından 5 yayın durdurma cezası aldığı belirtildi. Konuyla alakalı sosyal medya üzerinden kısa sürede birden fazla paylaşım yapıldı. Twitter’da dizi adıyla TT açıldı ve bu konu en fazla etkileşim alanlar arasında yer aldı. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

MEDYA
02 Nisan 2023 - 21:45
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O diziye RTÜK'ten dev ceza! Tam 5 hafta yayın durdurma verildi: Oyuncular çileden çıktı!
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Başrollerini Sıla Türkoğlu Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Settar Tanrıöğen gibi birçok oyuncunun oluşturduğu Kızılcık Şerbeti dizisi her haftaya damgasını vurmayı sürdürüyor. Dizi adına açılmış olan etiketler kısa sürede TT olmayı başardı.

RTÜK’ün vermiş olduğu cezalar hem oyuncu kadrosu tarafından hem de dizinin izleyicileri tarafından tepki gördü.

BAŞROLLER TEPKİ GÖSTERDİ



Dizinin başrolünde yer alan Sıla Türkoğlu, Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada “Toplumumuzda kadınlarımızın yaşadığı acı gerçeklerle yüzleştirdiğimiz ve susan kadın karakterler göstermediğimiz için mi?” derken Doğukan Güngör de “Biz nice hikayeler anlatmaya devam edeceğiz. Kadın erkek ayrımı yapmadan insanı insan olduğu için severek” ifadelerini kullandı. Müjde Uzman ise “Sanat; eleştirir, ayna tutar. İyiye, güzele olan algıyı ve ilgiyi geliştirir. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Biz, buradayız” ifadelerine yer verdi.

Diziyle alakalı sosyal medya üzerinden yapılmış olan bazı paylaşımlar ise şöyle:

kızılcık şerbeti

kızılcık şerbeti

kızılcık şerbeti

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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