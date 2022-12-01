











120 MİLYON EURO

Lazio Başkanı Claudio Lotito, Sergej Milinkovic-Savic'in Arsenal'e transfer olacağı söylentilerinin sorulması üzerine net bir cevap vermese de onun Dünya'daki en iyi orta saha oyuncusu olduğunu düşündüğünü söyledi. 27 yaşındaki oyuncu Serie A'da uzun zamandır gösterdiği performansla kariyerinde en iyi sezonlarını yaşıyor. Haliyle bu durum onu pek çok büyük takımın transfer listesinde ilk sıraya getirdi. Bir süredir orta sahasını daha da güçlendirerek sezonu uzun zaman sonra şampiyon bitirmeyi hedefleyen Arsenal'ın devre arasında bu transferi gerçekleştirmek istediği konuşuluyor.Lazio başkanı Lotito'nun açıkladığı üzere Sırp oyuncunun en son transfer değeri 105 milyon Sterlin (120 milyon Avro) gibi dudak uçuklatan bir rakam. Oyuncuyla ilgilenen Tottenham, Arsenal ve dünyadaki diğer kulüplerin çoğu bu rakamı karşılayabilmek için transfer rekorlarını kırmak zorunda gibi görünüyor.Lazio başkanı Savic'in fiyatını söylemeden evvel ise şunları söyledi; "Tahmin edin değeri ne kadar? Dünya Kupası'nda bileği sakatken bir gol attı ve o dünyanın en iyi orta saha oyuncusu."