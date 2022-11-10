MAGAZİN
10 Kasım 2022 - 10:16

O eski halinden eser yok şimdi! MasterChef Barbaros'u görenler tanıyamıyor! Kaybettiğiniz şefe dönün de bir bakın

MasterCheff 2020'nin iddialı yarışmacıları arasında yer alan Barbaros Yoloğlu, yarışma boyunca şüphesiz ki en çok dikkat çeken isimlerden biriydi. Finale kalmayı başaran Barbaros yarışmadan 2. olarak ayrılsa da yarışma sonrasında başarılarına devam etti. Tek başarısı yemek alanında olmayan yarışmacı, yaşadığı büyük değişimle de helal olsun dedirtti. İşte, Barbaros Yoloğlu'nun büyük değişimi...

MAGAZİN
10 Kasım 2022 - 10:16
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O eski halinden eser yok şimdi! MasterChef Barbaros'u görenler tanıyamıyor! Kaybettiğiniz şefe dönün de bir bakın


MasterCheff Türkiye yarışmasından sonra büyük bir kitleye ulaşan Barbaros Yoloğlu, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Sık sık paylaşım yapan Yoloğlu, yaptığı paylaşımlarla yaşadığı değişimi gözler önüne seriyor. Başarılı yarışmacının büyük değişimi görenleri hayret ettiriyor.

Yarışmadan 2. olarak Barbaros, yarışmanın ardından kendi restoranını işletmeye devam ederken yemek akademisi kurarak eğitim vermeye de başladı.



 mastercheff barbaros değişimi

Yarışmadan sonra uzun bir süre ortalardan kaybolan Barbaros, 2020 yılında kupayı kaptırdığı Serhat Doğramacı'nın düğününde ortaya çıkmıştı. Uzun zaman sonra ortaya çıkan Barbaros'un değişimi ise dikkat çekti.

 mastercheff barbaros değişimi

YAŞADIĞI DEĞİŞİMLE HERKESİ ŞAŞIRTTI!

Yarışmadan sonra sağlıklı beslenmeye ve spora başlayan Barbaros, kısa sürede adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Instagram hesabından yaşadığı değişimi takipçileriyle paylaşan Yoloğlu, "100 günlük değişimin sonuna geldik bu süreçte yaşadığım zorluklarda bana yardımcı olan herkese teşekkürler. Dönem dönem zorluklar ile geçse de benim için çok güzel bir süreç oldu. Bu bir son değil yeni bir başlangıç şimdi sırada 100 gün de üstüne ne koyabiliyoruz o var. Vücut geliştirme bir sanat ise kendinizi sanatkarın kalemine bırakmalısınız. Bırakın sizi tüm hatları ile çizebilsin öyle herkesin dediğine de kulak asmayın. Antrenör ile aranızda ki ikili güveniniz sonucunda süreceğe bağlı kalıyorsanız gelişim kaçınılmazdır." sözleriyle değişim sürecini anlattı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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