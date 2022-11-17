Aktüel
17 Kasım 2022 - 13:45

O etler artık sofralarda olacak

Yapay et yüretimi fikri gerçek oluyor. Bir süredir bilim insanları ve şirketlerin üzerinde çalıştığı konuda önemli br gelişme yaşandı. Yakında bu etler sofralarda yerini almaya başlayabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde hayvan hücrelerini kültürleyerek laboratuvarda yetiştirilen tavuk eti geliştiren bir firma, Çarşamba günü Gıda ve İlaç İdaresi'nden önemli bir güvenlik onayı aldı.

Aktüel
17 Kasım 2022 - 13:45
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O etler artık sofralarda olacak
Yapay et yüretimi fikri gerçek oluyor. Bir süredir bilim insanları ve şirketlerin üzerinde çalıştığı konuda önemli br gelişme yaşandı. Yakında bu etler sofralarda yerini almaya başlayabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde hayvan hücrelerini kültürleyerek laboratuvarda yetiştirilen tavuk eti geliştiren bir firma, Çarşamba günü Gıda ve İlaç İdaresi'nden önemli bir güvenlik onayı aldı.

FDA, Kaliforniya merkezli Upside Foods şirketini, canlı hayvan kesmeden et ürünleri üretebilen hayvan hücresi kültürü teknolojisinin güvenliği konusunda onayladı. FDA'nın  verdiği ilk karar, laboratuvarda yetiştirilen tavukların yenmesinin güvenli olduğu anlamına gelse de, ürünlerin ABD'de satılabilmesi için daha fazla onaya ihtiyaç var.

FDA Çarşamba günü yaptığı güncellemede Upside Foods'un üretim sürecini ve kültürlenmiş hücre materyalini değerlendirdiğini ve bunların güvenliği konusunda "başka bir sorusu olmadığını" söyledi. 

Upside Foods'un CEO'su ve kurucusu Uma Valeti yaptığı açıklamada, "Bu, gıda tarihinde bir dönüm noktasıdır" dedi. "Bu dönüm noktası et üretiminde yeni bir çağa doğru atılan önemli bir adımı işaret ediyor ve ABD'li tüketicilerin yakında doğrudan hayvan hücrelerinden yetiştirilen lezzetli etleri yeme şansına sahip olacakları için çok heyecanlıyım." dedi.

Ancak Upside Foods'un ürünlerini halka satabilmesi için hem FDA'dan hem de Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi'nden onay alması gerekiyor. Şirket, piyasaya çıkmadan önce kalan onayları almak için çalıştığını söyledi.

o etler yakında sofralarda

Yapay et nedir?

Kültür etleri ve et alternatifleri endüstrisi, özellikle yeni şirketlerin gıda üretmek için daha sürdürülebilir ve iklim dostu yollar yaratmaya çalışmasıyla birlikte son yıllarda üzerinde çalışılan ve büyüyen bir sektör durumunda

Kültür etleri, tipik olarak biyopsi yoluyla, bir hücre bankasından veya gıda sisteminin bir parçası olarak kesilmiş taze bir et parçasından alınan hücrelerden yetiştiriliyor. Hücreler amino asitler, şekerler, eser mineraller ve vitaminler gibi bir besin karışımıyla beslenerek çoğalmaları ve bitmiş et ürünlerine dönüşmeleri sağlanıyor.

Bu gelişmenin dünyadaki açlık oranını azaltması, et endüstrisinin sağladığı çevre kirliliği gibi konulara engel olmasıyla birlikte bir taraftan etik mi, helal mı gibi tartışmaları da beraberinde getiriyor.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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