O fiyatı duyan Tarım kredi Market'e koştu! 1 ay daha bu fiyattan satılacak. Vatandaşlar Tarım Kredi Market'e akın etti. Alışveriş sepetleri uygun fiyata satılan ürünler ile doldu. Kaliteli ürünler ile dolan market poşetleri ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünleri olmak üzere 900 temel ürün için fiyatların sabitleneceği duyuruldu. Vatandaşı sevindiren ve rahat bir nefes aldıran kampanyayı sabitlemesi ve rahat bir nefes aldırması neticesinde sürenin 1 ay daha uzatıldığı belirtildi. İşte detaylar...
TARIM KREDİ MARKETTEN SEVİNDİRİCİ HABERPek çok ürün için indirim yapan market vatandaşlara bayram sevinci yaşattı. Şeker, kolonya, baklava, meyve suyu ne ararsan tüm ihtiyaçlar Tarım Kredi Kooperatif Marketler tarafından karşılandı. Bir ay daha uzatılan sabit fiyattan yararlanacak vatandaşlar, alışveriş sepetini uygun fiyata aldıklarını kaliteli malzemeler ile ürünleri doldurdu. Bayram alışverişinden Tarım Kredi Marketlerine akın eden vatandaşlar, fiyatların sabitlenmesinden ise bir hayli memnunlar. Tüketiciler, 90 üründe fiyat sabitlemesini bir ay daha uzatarak Tarım Kredi Marketleri'ne büyük ilgi gösterdi. Tarım Kredi Marketin yaptığı şok indirimle ve kampanya detayları haberimizde...
Ekonomik olarak zor süreçlerden geçtiğimiz şu günlerde indirimli alışveriş herkesin kovaladığı bir şey haline geldi. İndirim için fırsat kollayanlar vatandaşlar marketlerin kampanyalarını sık sık takip etmekteydi. Ahmet Kesenci, "Ramazan ayı boyunca tüm ihtiyaçlarımızı Kredi Marketlerden karşıladık. Bence fiyatlar gayet uygun ve kaliteli. Sabit fiyat kampanyası da çok iyi oldu. Bayram alışverişi için de gideceğim. Bu zor zamanlarda vatandaşını unutmayan devletimize destekleri için çok teşekkür ederim. Böyle kampanyalar sayesinde vatandaşın yanında olduğunu gösteriyorlar" diye açıklamalarda bulundu.