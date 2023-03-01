Finans
01 Mart 2023 - 21:00

O görüntüyü gören bankaya ve kuyumcuya koştu! Yastık altında altın ve dolar biriktirenler dikkat

Deprem felaketi herhesin aklını karıştırdı. 6 Şubat günü yaşanan depremle 11 ilde binlerce bina enkaz haline geldi. Evini kaybeden insanlardan bazıları birikimlerini de kaybetti. Milyonlarca insan evinde altın ya da döviz birikimi yaparken deprem kokusuyla be yapacağını şaşırdı. Birikimler yastık altı mı olmalı bankaya mı yatırılmalı? Detaylar haberimizde.

Finans
01 Mart 2023 - 21:00
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O görüntüyü gören bankaya ve kuyumcuya koştu! Yastık altında altın ve dolar biriktirenler dikkat
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Depremde 11 ilin etkilenmesiyle büyük bir felaketin yaşanması herkesi derinden etkiledi. Depremden korkan vatandaşlar tedbirler almaya başladı. Bu tedbirlerden biri de evinde altın ve döviz birikimi yapan insanların birikimini hızla bankaya yatırması oldu. Konunun ayrıntıları yazımızın devamında.

enkazdan çıkan yastık altı

EVDE ALTIN VE DÖVİZ TUTMAYA SON



Milyonlarca insan birikimini bankaya yapmayı tercih etmiyor. Bunun yerine evinde saklamayı tercih ediyor. Fakat bunun büyük bir kayıp olabileceği düşüncesi deprem sonrası insanların aklına yerleşti. Büyük bir felakete dönüşen ve 11 ilde etkili olan binlerce evin yıkılmasına sebep olan deprem vatandaşı korkuttu. haber kanallarında ya da sosyal medyada enkaz kaldırma çalışmalarında altın ve döviz görüntülerinin çıkması, evinde birikim yapanları düşündürdü. Bunun üzerine birçok vatabdaş evde yastık altında yaptığı birikimi bankaya yatırma kararı aldı. İnsanlar bu birikimlerini kiraladıkları kasaya koyuyor ya da Kur Korumalı Mevduat hesabına yaırıyor.

Dünya Gazetesi konuyla alakalı haberi duyurdu. Dünya Altın Konseyi verileri inceleyerek açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaya göre, Türkiye'de yastık altında 5-6 ton civarinda altın bulunuyor. Bazı dönemlerde bu birikimlerin bankacılık sistemine katılması amacıyla kampanyaların yapıldığı ama yine de yeterli sayılara ulaşılamadığı açıklandı.

enkazdan çıkan yastık altı

DEPREM SONRASI YASTIK ALTI KALMADI

Depremin 6 Şubat günü yaşanmasından sonra durumu düşünen vatandaş yatırımlarını bankaya yatırma kararı aldı. Bazı açıklamalara göre, 195 Milyar 477 Milyon Dolar olan banka döviz hesaplarında değişiklikler oldu. Bu rakam 17 Şubat gününden sonra 190 Milyar 520 Milyon dolar olarak açıklandı. Bu düşüşün 3.1 Milyar dolarlık kısmı yurt içi yerleşik bireysel tasarruf sahiplerinin hesaplarından kaynaklandı. Yastık altı birikimler genel olarak ya kiralık kasaya ya da Kur Korumalı Mevduata yatırılıyor.

enkazdan çıkan yastık altı

ALTIN VE DOLAR GÜNCEL DURUMU

- Dolar : 18,87 TL

- Gram Altın : 1.101,69 TL

- Çeyrek Altın : 1.849 TL

- Yarım Altın : 3.697 TL

- Ons Altın : 1.815,80 TL

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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