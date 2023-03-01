O görüntüyü gören bankaya ve kuyumcuya koştu! Yastık altında altın ve dolar biriktirenler dikkat

Depremde 11 ilin etkilenmesiyle büyük bir felaketin yaşanması herkesi derinden etkiledi. Depremden korkan vatandaşlar tedbirler almaya başladı. Bu tedbirlerden biri de evinde altın ve döviz birikimi yapan insanların birikimini hızla bankaya yatırması oldu. Konunun ayrıntıları yazımızın devamında.
EVDE ALTIN VE DÖVİZ TUTMAYA SON
Milyonlarca insan birikimini bankaya yapmayı tercih etmiyor. Bunun yerine evinde saklamayı tercih ediyor. Fakat bunun büyük bir kayıp olabileceği düşüncesi deprem sonrası insanların aklına yerleşti. Büyük bir felakete dönüşen ve 11 ilde etkili olan binlerce evin yıkılmasına sebep olan deprem vatandaşı korkuttu. haber kanallarında ya da sosyal medyada enkaz kaldırma çalışmalarında altın ve döviz görüntülerinin çıkması, evinde birikim yapanları düşündürdü. Bunun üzerine birçok vatabdaş evde yastık altında yaptığı birikimi bankaya yatırma kararı aldı. İnsanlar bu birikimlerini kiraladıkları kasaya koyuyor ya da Kur Korumalı Mevduat hesabına yaırıyor. Dünya Gazetesi konuyla alakalı haberi duyurdu. Dünya Altın Konseyi verileri inceleyerek açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaya göre, Türkiye'de yastık altında 5-6 ton civarinda altın bulunuyor. Bazı dönemlerde bu birikimlerin bankacılık sistemine katılması amacıyla kampanyaların yapıldığı ama yine de yeterli sayılara ulaşılamadığı açıklandı.