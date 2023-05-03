EKONOMİ
03 Mayıs 2023 - 22:15

O harcamalarınız bedavaya gelecek! Halkbank 500 TL para iadesi yapacak

Halkbank, resmi web sitesi üzerinden her geçen gün yeni bir kampanya ile müşterilerine farklı avantajlar sunuyor. Son kampanyası ise 500 TL'lik hediye kazanma fırsatını müjdeliyor. Kampanya detayları da açıklandı. Aşağıda tüm detayları bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

EKONOMİ
03 Mayıs 2023 - 22:15
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O harcamalarınız bedavaya gelecek! Halkbank 500 TL para iadesi yapacak
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Halkbank, müşterilerine özel yeni bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında belirli harcamalarda yaparak 500 TL'lik ParafPara kazanma fırsatı veriliyor. Kampanya detayları da açıklandı.

HALKBANK'TAN YENİ KAMPANYA: SON GÜN 31 MAYIS

halkbank

Halkbank, müşterilerine 500 TL ParafPara kazandıracak yeni bir kampanya başlattı. Ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar sebebiyle zamların arttığı dönemde bankanın sunduğu kampanya müşterilerin yüzünü güldürüyor. Kampanya kapsamında, Paraf ticari kredi kartı ile yapılacak olan tek seferdeki 2000 TL ve üzeri harcamalar için toplamda 500 TL ParafPara kazanma fırsatı sunuluyor.



Halkbank'ın 10 Nisan 2023'te başlayan kampanyası, 31 Mayıs 2023'te sona erecek. Kampanya süresince müşterilerin kazanabileceği en fazla para puan ise 500 TL olarak belirlendi. Paraf mobil uygulaması üzerinden "hemen katıl" butonuna tıklayarak kampanyaya katılınabilecek ve kampanya sonrası yapılacak harcamalar geçerli olacak. Önceden yapılan harcamalar ise kampanya kapsamına dahil edilmeyecek.

HANGİ HARCAMALAR DAHİL OLACAK?

Halkbank'ın yeni kampanyası için geçerli olan harcamalar belli oldu. Seyahat, hava yolu ve konaklama kategorilerinde yapılan 2000 TL ve üzeri harcamalar kampanyaya dahil olacak. Kampanyaya ticari POS'lar üzerinden yapılan harcamalar ve çeşitli ticari kredi kartları da dahil edildi. Detaylı bilgi için Halbank'ın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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