O hastalığın ilacı bulundu! Ama ilaç şirketleri vermiyor! Bir çok kişinin hayatı bu ilaca bağlı













İlacı ne zaman kullanılabilir olacak?

Doktorlar, Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatan çığır açıcı bir ilacı alabilmelerini sağlamak için NHS demans bakımının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylüyor. Lekanemab'ın klinik çalışmasından elde edilen ayrıntılı sonuçlar, ilacın erken evre Alzheimer hastalarında bilişsel gerilemeyi azalttığını doğrulayarak bu alanda tarihi bir an olarak nitelendirildi.ABD'de Biogen ve Japonya'da Eisai tarafından üretilen ilaç, hastalığın gidişatını değiştirebileceğini gösteren ilk ilaç olma özelliğini taşıyor. Faydası mütevazı olsa da -ilaç bilişsel gerilemeyi 18 ayda %27 oranında yavaşlattı- doktorlar bunun hastalara aylar boyunca daha bağımsız bir yaşam sunma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin lecanemab'ı Ocak ayında onaylaması ve ABD hastanelerinin ilacı gelecek yıl reçetelemeye başlamasının önünü açması bekleniyor. Ancak doktorlar, NHS'nin ilacın kullanıma sunulmasına hazırlanırken büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğunu ve hastaların 2026'dan önce ilacı almasının mümkün olmadığını söylüyor.Türkiye'de yaklaşık 1 milyon kişi, ülkede önde gelen ölüm nedeni olan demans hastalığıyla yaşamaktadır. Vakaların üçte ikisi Alzheimer'dan kaynaklanmaktadır. Bu durum beyindeki nöronların durmaksızın tahrip olmasına neden olarak hafıza kaybına, karar verme sorunlarına ve nihayetinde yemek yeme, konuşma ve hareket etme güçlüklerine yol açmaktadır. Lecanemab, hastaların beyinlerinde biriken beta-amiloid adlı protein kümelerini hedef alan bir antikor tedavisidir. Bilim insanları amiloidin Alzheimer'daki rolünü hala tartışıyor, ancak beyinden temizlenmesi, beyin hücrelerinin içinde protein yumaklarının oluşması gibi diğer patolojik süreçlerin yerleşmesini önleyebilir.Alzheimer'a bağlı hafif bilişsel bozukluk tanısı erken konulan hastalar, evde desteğe ihtiyaç duymadan önce genellikle yaklaşık altı yıl bağımsız yaşam sürdürebilmektedir. Coulthard, lecanemab'ın faydalarının altı yıl boyunca devam etmesi halinde, bir hastanın 19 ay daha bağımsız yaşam sürebileceğini söyledi."Sorun şu ki, hastaları hafif bilişsel bozukluk aşamasında görmüyoruz" dedi. "Hizmetlerimiz yok. Bristol'da, ki bu alışılmadık bir durum değil, hafif bilişsel bozukluk için klinik bir yol yok. Eğer teşhis konulursa taburcu ediliyorsunuz ve neredeyse hiç takip yapılmıyor."Sorunun bir kısmı, Birleşik Krallık'taki demans hastalarının çoğunun Alzheimer testlerine rutin erişimi olmayan psikiyatri veya gerontoloji servisleri tarafından yönetilen hafıza kliniklerinde bakılıyor olmasıdır. Alzheimer için kan testleri ufukta görünse de, hastalık şu anda omurilik sıvısında amiloid arayan lomber ponksiyon veya beyindeki proteini tespit eden pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması ile doğrulanmaktadır. Alzheimer's Research UK, lecanemab almaya uygun hastaların yalnızca %2'sinin mevcut testler kapsamında ilaca erişebileceğini tahmin ediyor. Coulthard, "Ya psikiyatri bünyesinde, belki de lomber ponksiyon veya taramalar için nörolojiye yönlendiren ya da nöroloji bünyesinde, yapmamız gereken çok sayıda yeni tanı testini sağlayabilecek yeni hizmetlere ihtiyacımız olacak" dedi. Lecanemab'ın NHS tarafından verilebilmesi için İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ve Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (Nice) tarafından onaylanması gerekmektedir. MHRA onayı 2024 gibi erken bir tarihte gelebilir, Nice incelemesi ise bir yıl daha sürebilir. Oxford Üniversitesi'nde nöroloji ve bilişsel nörobilim profesörü olan Masud Husain, "Bunlar bir gecede gerçekleşse bile, ihtiyaç duyulan şeyin ölçeği nedeniyle bunu sağlayamayız" dedi.Yararlanma olasılığı yüksek olanları belirlemek için hızlı ve doğru teşhislerin yanı sıra, hastanelerin düzenli ilaç infüzyonları sağlamak için uzman personele ve ekipmana ve beyin şişmesi gibi yan etkileri kontrol etmek için MRI taramalarına ihtiyacı olacaktır. Bir umut, ilacın patlamalar halinde kullanılabilmesi, hastaların amiloid seviyeleri düşene kadar ilacı almaları ve daha sonra tekrar yükselip yükselmediğini izlemek için izlenmeleridir.