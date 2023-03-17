O hastalıklara sizde olup olmadığınızı tırnaklarınız gösterecek! Sadece 4 saniye bunu yapın: Hastalık var mı yok mu ortaya çıkacak







TIRNAK KÖKLERİ HASTALIK BELİRTİSİ!







Tırnak kökleri hastalık belirtisi olabilir. Tırnak köklerinize bakarak hastalıklarla bağlantı kurabilirsiniz. Tırnaklarınızın köklerini sıkmanız yeterli. Sıktığımızda hastalık belirttiğini nasıl anlarız? Merak edilen detaylar haberimizde.Her yıl düzenli olarak check-up yapılması önerilmektedir. Fakat check-up hizmeti ücret gerektirdiğinden kaçınılmaktadır. Özellikle yaş ilerledikçe vitamin eksiklikleri, bağışıklık zayıflaması gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu sebeple sağlıklı olmak adına yılda bir kez check-up gerekli görülmektedir.Evde sağlık sorunu olup olmadığını 5 saniye içerisinde anlayabileceksiniz. Elinizi yumruk şeklinde yapınız. 30 saniye o konumda sabit tutunuz. Yumruğunuzu bıraktığınızda avuç içinizde beyazlık göreceksiniz. Bu durum sıktığınızdan ötürü kan azalması sebebi ile olmaktadır. Endişelenecek bir durum değildir. Avuç içinizde renginizin ne kadar sürede geleceğini gözlemleyin. Beyazlık uzun süre gitmiyor ve uyuşma hissediliyor ise damar sertliği (arteriyoskleroz) belirtisi olabilmektedir. Her tırnağınızın kökünü ayrı ayrı 5'er saniye sıkınız. Kanınız 3 saniye içerisinde geri gelmelidir. Yaparken ağrı hissediyorsanız hangi parmağınızda olduğu önemlidir. Eğer; -İşaret parmağında ise kolon ve kabızlık sorunu belirtmektedir. -Başparmakta ise akciğer sorunları olabilmektedir. -Orta parmak kalp sorunlarını gösterir. -Yüzük parmağı da aynı şekilde kalp sorunları ile alakalıdır. -Serçe parmak ince bağırsakla bağlantılıdır. Her parmağınız ayrı ayrı iç organlarınız ile bağlantı içerisindedir.