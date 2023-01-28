O Hastanelerde dev personel alımı başladı! En az 9100 TL maaşla ödenecek! KPSS şartı aranmadan binlerce kişi alınacak! İŞKUR başvuruları açıldı, acele eden işi kapacak!







İŞKUR HASTANE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?







İŞKUR tarafından açılan yeni iş alımı kapsamında hastanelere personel alımı yapılacak. Bu kapsamda başvurusu kabul edilen adaylar hemşire, ebe ve hasta kayıt kabul personeli kadrolarında 8.500 TL ve 13.000 TL maaş ile iş başı yapabilecekler. Alımlarda KPSS şartı aranmadığını belirten İŞKUR, başvuru şartlarıyla ilgili detayları da açıkladı.Kurum tarafından adaylarda aranan başvuru şartları şunlardır: - Türk vatandaşı olunması, - 18 yaşından büyük olunması, - Minimum ilköğretim mezunu olunması, - Düzgün diksiyona sahip olunması, - Görevini yerine getirmesine engel bir sağlık sorununu olmaması.Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar İŞKUR üzerinden ilgili kadro için başvurularını yapabilecekler. Adayların başvuru yapacakları alanlar İŞKUR resmi web sitesinde "Kayıt kabul görevlisi ilanları", "Ebe alımı ilanları" ve "Hemşire alımı ilanları" olarak ayrı şekillerde gruplandırılmıştır.