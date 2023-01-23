KAMU PERSONELİ
23 Ocak 2023 - 14:25
Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 14:25

O Hastanelere dev personel alımı! En az 9100 TL maaşla KPSS şartı aranmadan binlerce kişi alınacak! İş başvuruları açıldı, acele eden işi kapacak!

İŞKUR'dan 2023 yılı personel alım ilanları gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni iş ilanı yayınlayan kurum, hastanelere KPSS şartı olmadan hemşire, ebe ve hasta kayıt kabul personeli alacak. İşte, İŞKUR hastane personel alımlarıyla ilgili detaylar...

KAMU PERSONELİ
23 Ocak 2023 - 14:25
Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 14:25
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O Hastanelere dev personel alımı! En az 9100 TL maaşla KPSS şartı aranmadan binlerce kişi alınacak! İş başvuruları açıldı, acele eden işi kapacak!
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İŞKUR tarafından açılan yeni iş alımı kapsamında hastanelere personel alımı yapılacak. Bu kapsamda başvurusu onaylanan adaylar hemşire, ebe ve hasta kayıt kabul personeli kadrolarında 8.500 TL ve 13.000 TL maaş ile iş başı yapabilecekler.

Alımlarda KPSS şartı aranmadığını belirten İŞKUR, başvuru şartlarıyla ilgili detayları da açıkladı.

İŞKUR HASTANE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Kurum tarafından adaylarda aranan başvuru şartları şunlardır:

- Türk vatandaşı olunması,

- 18 yaşından büyük olunması,

- Minimum ilköğretim mezunu olunması,

- Düzgün diksiyona sahip olunması,

- Görevini yerine getirmesine engel bir sağlık sorununu olmaması.

 işkur personel alımı

Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar İŞKUR üzerinden ilgili kadro için başvurularını yapabilecekler. Adayların başvuru yapacakları alanlar İŞKUR resmi internet sitesinde "Kayıt kabul görevlisi ilanları", "Ebe alımı ilanları" ve "Hemşire alımı ilanları" olarak ayrı şekillerde gruplandırılmıştır.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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