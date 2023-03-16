GÜNDEM
16 Mart 2023 - 14:30

O havayolu şirketinden bilet alanlar dikkat! Yüzlerce kişiye duyuruldu: Seferler iptal edildi!

Yüzlerce kişinin biletleriyle birlikte yarın için planladıkları seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

GÜNDEM
16 Mart 2023 - 14:30
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O havayolu şirketinden bilet alanlar dikkat! Yüzlerce kişiye duyuruldu: Seferler iptal edildi!


THY tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak tüm seferlerin Yunanistan'a iptal edildiği bildirildi. Hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle gerçekleştirilemeyecek seferler arasında "TK 1843/TK 1844 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1849/TK 1850 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1845/TK 1846 İstanbul-Atina-İstanbul" ve "TK 1881/TK 1882 İstanbul-Selanik-İstanbul" bulunuyor. Bu nedenle THY, yarın yapılması planlanan tüm seferleri karşılıklı olarak iptal etti...

Türk Hava Yolları



EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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