O havayolu şirketinden bilet alanlar dikkat! Yüzlerce kişiye duyuruldu: Seferler iptal edildi!













THY tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak tüm seferlerin Yunanistan'a iptal edildiği bildirildi. Hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle gerçekleştirilemeyecek seferler arasında "TK 1843/TK 1844 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1849/TK 1850 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1845/TK 1846 İstanbul-Atina-İstanbul" ve "TK 1881/TK 1882 İstanbul-Selanik-İstanbul" bulunuyor. Bu nedenle THY, yarın yapılması planlanan tüm seferleri karşılıklı olarak iptal etti...