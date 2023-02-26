O hizmet sonunda geldi! Bir tıkla ne kadar emekli maaşı alacağınızı öğrenin!







BUGÜN EMEKLİ OLDUĞUMDA NE KADAR MAAŞ ALIRIM? EMEKLİLİK PLANINIZI YAPMANIZDAN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER







SSK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Emekli maaşı hesaplama, kişinin ödediği primler, çalışma süresi, yaş ve emekli olduğu tarih gibi faktörlere bağlı olarak hesaplanır. Bu faktörlerin hesaplaması oldukça karmaşıktır ve herkesin anlayabileceği kadar basit değildir. Bu nedenle, emekli maaşı hesaplama konusunda doğru bilgilere sahip olmak önemlidir. Bu yazıda, emekli maaşı hesaplamak için gerekli olan bilgileri ve yöntemleri anlatıyoruz. Böylece emekli olduğunuzda ne kadar maaş alacağınızı daha net bir şekilde öğrenebilirsiniz.Emekli maaşı hesaplamak için kullanılan yöntemler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi farklı emeklilik sistemleri için değişiklik gösterir. SSK emeklilik hesaplamalarında, emeklilik yaşınız, prim ödemeleriniz, prim gün sayınız ve ortalama kazancınız dikkate alınır. Bağ-Kur emeklilik hesaplamalarında ise, prim ödeme gün sayınız, ortalama kazancınız ve emeklilik yaşınız önemli faktörlerdir. Emekli Sandığı emeklilik hesaplamalarında ise, memuriyet süreniz, prim ödemeleriniz, hizmet yılı ve emeklilik yaşınız hesaplanır. Bu faktörler, her bir emeklilik sistemi için farklı şekillerde hesaplanır ve emekli maaşını belirler.SSK'dan emekli olanların maaşı, emekli oldukları tarihte sahip oldukları prime esas kazançlarına göre belirlenir. Prime esas kazanç, son 10 yıl içindeki en yüksek brüt ücretin yıllık bazda hesaplanan muhafazasıdır. Bu tutarlar, emekli olduğunuz tarihte geçerli olan güncel asgari ücretle karşılaştırılır ve hangisi yüksekse o tutar esas alınır. Emekli maaşı ise, esas kazanca, emeklilik süresine ve yaş kuralına göre hesaplanır.Bağ-Kur’dan emekli olanların maaşı, emekli oldukları tarih itibarıyla son 10 yılda yaptıkları prim ödemelerine ve prim ödemelerine esas tutarlarına göre belirlenir. Emekli maaşı, prime esas kazanç üzerinden hesaplanır ve aylık brüt kazanca ek olarak prime esas kazanç üzerinden hesaplanan tutarların %60’ı emekli maaşı olarak ödenir.