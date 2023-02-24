O il için tehlike çanları çaldı! Şubat sonu kıyamet gibi kar yağacak: MGM'den uyarı!







METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ







ŞEHİRLERE GÖRE HAVA DURUMLARI

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaş havanın düzelmesini beklerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü o uyarıyı yaptı! Peki hangi şehirde yağış bekleniyor? Hangi şehir sis altında kalacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Aynı zamanda Marmara bölgesinin doğu kesimi, Ege Bölgesi, İç Anadolu bölgesi kuzey kesimi, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi kuzey kesimi ve Kırklareli şehrinin kıyı kesimleri, Çanakkale şehrinin iç kesimleri, Balıkesir ili, Antalya ilinin doğu kesimleri, Van ilinin batı kesimleri, Nevşehir ili, Aksaray ili, Nevşehir ili, Niğde ili, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt ve Diyarbakır ilinin doğu kesimlerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar sağanak olarak yaşanacak. Batı ve Doğu Karadeniz bölgesi iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesi kuzey kesimlerinde ise karla karışık yağmur beklentisi hakim. Genel olarak Batı Karadeniz bölgesi, Sakarya ili, Doğu Karadeniz ve Ordu ilinde kuvvetli yağış beklentisi hakim. İç ve Doğu bölgelerde don ve buzlanma olaylarıyla birlikte sis ve pus beklentisi var. Aynı zamanda Doğu Karadeniz bölgesi iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesi yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi var. İstanbul'da ise 5 gün içinde kar yağışı beklenmediği paylaşıldı. Ancak son değerlendirmelere göre İstanbul'un yoğun basınç altına gireceği ve sisli havaların olacağı tahmin ediliyor.Basınç sebebiyle olabilecek kar yağışı ise uzun sürmeyecek. İstanbul'da barajların doluluk oranları yüzde 34 olarak beklenirken 25 Şubat günü havanın güneşli olması bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesi doğu kesimlerinde yüksek kar örtüsü ve çığ tehlikesi sebebiyle tedbirli olmakta fayda var. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü sıcaklıklar 17-18 dereceyi bulacak ancak sonraki günlerde düşüş yaşanacak. Mart ayına girilen ilk günlerde ise hava durumu 10 dereceyi bulacak. Aynı zamanda Bolu çevreleri için de aynı hava durumu geçerli olacak. Ankara ve çevresinde ise Mart ayının ilk günlerinden sonra dalgalanma yaşanabilir. Bursa, Marmara ve Karadeniz bölgesinde de aynı durumlar yaşanacak. Ankara'da havanın 10 derece üstünde olması bekleniyor. 28 Şubat sonrasında hava durumunun 15 derece üstünde olması bekleniyor.-Edirne 16 derece ve az bulutlu olacak. -İstanbul 15 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Kırklareli 15 derece ve az bulutlu olacak. -Kocaeli 16 derece ve çok bulutlu olacak. -Afyon 14 derece ve az bulutlu olacak. -Denizli 19 derece ve az bulutlu olacak. -İzmir 19 derece ve az bulutlu olacak. -Kütahya 14 derece ve az bulutlu olacak. -Adana 20 derece ve az bulutlu olacak. -Antalya 18 derece ve az bulutlu olacak. -Hatay 18 derece ve az bulutlu olacak. -Kahramanmaraş 17 derece ve az bulutlu olacak. -Ankara 12 derece ve çok bulutlu olacak. -Eskişehir 15 derece ve çok bulutlu olacak -Konya 13 derece ve az bulutlu olacak. -Sivs 6 derece ve çok bulutlu olacak. -Bolu 12 derece ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur yağışlı olacak. -Düzce 17 derece ve çok bulutlu olacak. -Kastamonu 11 derece ve çok bulutlu aynı zamanda yüksek kesimlerde karla karışık yağmur yağışlı olacak. -Zonguldak 12 derece ve çok bulutlu olacak. -Amasya 12 derece ve çok bulutlu, aralıklı olarak yağmur yağışlı olacak. -Samsun 11 derece ve çok bulutlu, aralıklı olarak yağmur yağışlı olacak. -Tokat 12 derece ve çok bulutlu, aralıklı olarak yağmur yağışlı olacak. -Trabzon 11 derece ve çok bulutlu, aralıklı yağmur yağışlı ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olacak. -Elazığ 12 derece ve az bulutlu olacak. -Erzurum 2 derece ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı olacak. -Kars 4 derece ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı olacak. -Malatya 11 derece ve az bulutlu olacak.