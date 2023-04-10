O il ve ilçelerde 7.2 büyüklüğünde deprem beklentisi! Uzman isim duyurdu: Vatandaşın uykuları kaçacak!







HARİTADA O BÖLGE GÖSTERİLDİ!







O il için uyarıda bulunuldu. 7.2 şiddetinde deprem o bölgede beklenmektedir. O ile ve çevre illerine dikkat uyarısında bulunuldu. Hangi il ve çevresi için deprem uyarısında bulunuldu? Merak edilen detaylar haberimizde.Yaşanan deprem felaketi ardından o bölgeye gözler çevrildi. Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Kenan Akbayram, 'Yedisu fay hattında Bingöl’ün Kuzey Anadolu Fay zonunun geçtiği bölümlerinde bulunan bir faydır. Bu fay deprem üretirse 75 kilometrelik , 7.2 büyüklüğünde deprem yaratacağı hesaplanmıştır. Bu deprem Bingöl merkezde, ilçelerinde ve çevre illerde etki gösterecek bir deprem olabilir.' dedi.Akbayram, ''Bu fayları öylece bekleyecek miyiz, hazırlık yapıyor muyuz? Aslında hazırlık yapmaktayız. TUBİTAK desteğinde Bingöl Üniversitesi, Tunceli Munzur Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, MTA birliğinde proje yürütmekteyiz. Proje bir yıl boyunca yapım aşamasındadır. Projemizde sağlam veri tabanı bulunmaktadır. Yazın üçüncü jeofizik yöntem uygulamayı planlıyoruz. O yöntem ise uygulandıktan sonra Bingöl’ün dinamik parametleri, dinamik haritaları çıkarılacaktır. Dinamik haritaların üstüne Bingöl Üniversitesinde yapılan inşaat mühendisliğine yönelik doktora tezleri bulunmaktadır. Yapılan doktora tezlerinin önemi, bölgedeki hasar görebilirliği çalışmasıdır. Tezler Diyarbakır Dicle Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılmıştır. Birincisi sona erdi, diğeri ise bitmek üzeredir. Bingöl ilinde riskli binaları tehlike analizlerimizi de dahil ederek tespit edebiliyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde zayıflıklarımızı net bir şekilde ortaya koyabiliyoruz, nereler dayanıksız, nerelerin yıkılma riski var herhangi bir depremde, nereleri dönüştürmemiz, nereleri güçlendirmemiz, nereleri yıkmamız gerektiğini öğrenmiş olacağız. Sonuçları kamu kurumlarıyla da paylaşacağız.” açıklamasında bulundu. Bingöl ilinde 8 şiddetinde bir deprem beklemediklerini belirten Dr. Akbayram, “Basında net bilgi olamayabiliyor. Şu an herkeste bir deprem korkusu bulunmaktadır. Bir çok sayıda bina, fazlaca sayıda şehrimiz depremden etkilenmişti. Bingöl ilinde 8 şiddetinde deprem beklendiğine dair bir beklenti ortaya çıktı bu durum bana sorulmasına sebebiyet vermiştir. Benim böyle bir ifadem yoktur. Bu durum bazı sorunlardan ötürü oluşmuş olabilir. Bingöl’de 8 şiddetinde bir deprem olacağına dair bir hesaplama yoktur.'' dedi.