Finans
24 Mart 2023 - 15:15

O ilçede yaşayanlara yardım vanası açıldı! Aile başı 3000 TL geri ödemesiz yardım yapılacak: O ailelerden biri olabilirsiniz

Deprem felaketi sonrasında depremden etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için yapılan destekler hız kesmeden devam ediyor. O belediye yardımlarını duyurdu! Tüm detaylar haberimizde.

Finans
24 Mart 2023 - 15:15
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O ilçede yaşayanlara yardım vanası açıldı! Aile başı 3000 TL geri ödemesiz yardım yapılacak: O ailelerden biri olabilirsiniz
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Deprem felaketi sonrasında Gaziantep ile ilgili önemli bir karar bildirildi. O ilçede yaşayan vatandaşlar için yapılacak yardımlar belli oldu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O İLÇEDE YARDIMLAR NETLEŞTİ

Deprem felaketinden etkilenen Gaziantep ile ilgili yapılacak yardımlar Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından duyuruldu. Sosyal medya hesabından yardımlar ile ilgili duyuru yapan Tahmazoğlu Nurdağı ve Islahiye ilçelerinde yaşayan depremden etkilenen vatandaşlar için yapılacak destekleri paylaştı. 



Gaziantep Yardımlar Belli Oldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bölgede olan 8 bin ailenin gıda, giyim ve temizlik ihtiyaçlarının karşılandığını ve bu desteklerin Ramazan Ayı boyunca devam edeceğini söyledi. Nurdağı ve Islahiye ilçelerinde de yaşanan yağış sonrası sel yaşanması ile ilgili çadırlarda yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için yardımlar devam ediyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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